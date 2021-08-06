В июне в России значительно выросло число браков и разводов

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Число браков в России в июне 2021 года выросло на 47,5% в годовом выражении и составило 100,9 тысячи, количество разводов увеличилось на 21,6% и составило 55,7 тысячи, свидетельствует данные Росстата, передает РИА Новости.

Как следует из статистики ведомства, в июне 2020 года было зарегистрировано 68,4 тысячи браков, что касается разводов - в июне 2020 года их было 45,9 тысячи.

За январь-июнь число разводов в России также выросло - на 39,4% (307,5 тысячи против 220,7 тысячи разводов в январе-июне 2020 года); браки выросли на 34,5% год к году (368,4 тысячи в январе-июне 2021 года против 273,9 тысячи за аналогичный период прошлого года).

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