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В июле Самара станет центром стандартизации и метрологии сразу двух регионов России

5 июля 2022 14:38
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В июле Самара станет центром стандартизации и метрологии сразу двух регионов России

7 июля в Самаре пройдет совещание заместителей директоров (главных метрологов) ФБУ ЦСМ Приволжского Федерального округа (ПФО) и Уральского Федерального округа (УФО). В рамках совещания пройдет обсуждение программы реализации приоритетного оказания услуг в режиме Единого окна ФБУ ЦСМ двух регионов, обмен опытом по использованию отечественных эталонов и импортозамещению в метрологии и стандартизации, анализ предложений по работе с изготовителями измерительного оборудования и многое другое.

Главная цель – консолидировать усилия элементов системы Росстандарта в России по оказанию поддержки отечественных промышленных предприятий в плане метрологии и сертификации, внедрение эффективных моделей взаимодействия, развитие практики импортозамещения в стране, автоматизации и цифровизации процессов сертификации и метрологии. Организатором совещания выступает ФБУ «Самарский ЦСМ», в настоящее время подтвердили участие 16 Центров из ПФО и УФО.

 

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