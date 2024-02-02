В ИЦ-1 УФСИН СО прошло богослужение

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С осужденными к принудительным работам, содержащимися в исправительном центре №1, встретился православный священник протоирей Виктор Тютюнченко, который является священником храма святого великого Иоана Воина.

Протоирей провел богослужение в молельной комнате. Затем побеседовал с осужденными на духовно-нравственные темы и ответил на вопросы, волнующие осужденных к принудительным работам.

Примечательно, что священнослужители регулярно посещают исправительный центр и стараются побудить у находящихся в учреждении людей интерес к духовной жизни и желание встать на путь исправления, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО