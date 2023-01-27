В Историческом парке Самары состоится торжественное открытие выставки «Сталинград – история Победы»

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В феврале 2023 года в рамках празднования 80-летия разгрома советскими бойцами немецко-фашистских войск в ходе Сталинградской битвы в 24–х исторических парках «Россия – Моя история» открывается всероссийский выставочный проект «Сталинград – история Победы», посвященный городу, ставшему символом мужества и героизма советского народа в борьбе за будущее страны.



Экспозиция впервые будет представлена с помощью новейшего лазерного проекционного комплекса, недавно поставленного в исторические парки.



2 февраля в 14:00 состоится торжественное открытие выставки «Сталинград – история Победы» в Историческом парке «Россия – Моя история» в Самаре.



В рамках открытия выставки в конференц-зале пройдет презентация книги Казарина В.Н., Покровского П.А. «Волга в огне».

Издание реализовано Общественной палатой Российской Федерации и повествует о подвиге героев-речников, обеспечивающих работу сталинградских переправ и снабжение боеприпасами и топливом нашей Армии.

После встречи состоится показ

фильма «Не ради Славы» (реж. Вячеслав Серкез, 39, 2020, Россия, Москва). Это один из фильмов, представленный в рамках фестиваля документального кино «Победили вместе».



История Сталинградской битвы предстанет перед зрителем в хронологическом порядке и охватит ключевые сюжеты сражения: «Воздушная блокада», «Бои на дальних и ближних подступах к Сталинграду», операция «Зимняя гроза», «Тацинский рейд», «Кольцо», «Бои за северные районы Сталинграда», «Мамаев курган», «Дом Павлова».

Особое внимание авторы выставки уделили героям, в цифровой экспозиции используются личные архивы и документы участников боев.



География выставки охватит всю страну от Москвы до Владивостока и от Санкт-Петербурга до Южно-Сахалинска в рамках проекта «Сталинград – история Победы», инициированного Фондом стратегических инициатив музея-заповедника «Сталинградская битва»: победителя конкурса грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.



Выставочный проект «Сталинград – история Победы» продлится с 2 февраля по 28 февраля 2023 года в Историческом парке «Россия – Моя история», сообщает пресс-служба Исторического парка Самары.

Фото: пресс-служба Исторического парка Самары