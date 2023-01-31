В Историческом парке Самары пройдет презентация книги Казарина В.Н., Покровского П.А. «Волга в огне»

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2 февраля в 14:45 в рамках открытия выставочного проекта «Сталинград – история Победы» в конференц-зале пройдет презентация книги Казарина В.Н., Покровского П.А. «Волга в огне».



Издание реализовано Общественной палатой Российской Федерации и повествует о подвиге героев-речников, обеспечивающих работу сталинградских переправ и снабжение боеприпасами и топливом нашей Армии.



«Волга в огне» - книга, посвященная работникам речного транспорта, совершившим героический подвиг в годы военного лихолетья. Она повествует о сильных духом людях, об опалённом боями волжском характере, о неоценимой роли речников в борьбе с фашисткой Германией.



Полем сражения для наших земляков-куйбышевцев стали волжские воды, начиненные вражескими минами. Под непрекращающимися обстрелами речники делали все, чтобы обеспечить бесперебойную поставку жизненно важных для фронта грузов. Каждый рейс по реке требовал невероятного мужества и отваги.



Как и воины на передовой, они жертвовали своими жизнями, на их глазах гибли товарищи. Но никакие испытания не заставили их отступиться от своего долга. Они бесстрашно и стойко плыли вперед. Пример волжских речников – лучший ориентир для современных воинов, вновь вставших на защиту нашей Родины от нацизма, сообщает пресс-служба Исторического парк «Россия – моя история» Самара.

Фото: пресс-служба Исторического парк «Россия – моя история» Самара