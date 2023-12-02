В Историческом парке Самары открылась выставка «Самарский взгляд – Россия»

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Сегодня в Историческом парке в Самаре открылась выставка «Самарский взгляд – Россия». В экспозицию вошли 64 фотографии, победившие во Всероссийском фотоконкурсе «Самарский взгляд – Россия».



Всероссийский конкурс фотографии «Самарский взгляд – Россия» проходил в год 105-летия Самарского областного отделения Союза журналистов России и 15-летия Фотообъединения Самарского областного отделения Союза журналистов России.



Фотоработы оценивались в традиционных номинациях: «События», «Стрит-фото» (уличная фотография), «Повседневная жизнь», «Природа», «Другая реальность», «Спорт», «Герои нашего времени». На конкурс было прислано более 4500 фотографий из 123 городов РФ от 350 авторов. В финал прошло 179 работ (серий и одиночные фотографии). На выставке представлены работы победителей и лауреатов.



Перед гостями на открытии выступила руководитель пресс-службы Самарского областного отделения Союза журналистов России Елена Абкина и рассказала подробнее о работах и авторах представленных фотографий.



Выставка будет работать с 2 по 17 декабря 2023 г.



Посетить выставку можно со вторника по воскресенье с 11:00 - 19:00, понедельник - выходной.



Вход свободный. 6+

Фото: Исторический парк Самара