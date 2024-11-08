В Историческом парке Самары состоится просветительская акция Русского географического общества - «Географический диктант»

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16 ноября 2024 года в Историческом парке состоится десятая юбилейная международная просветительская акция Русского географического общества «Географический диктант».



Цель диктанта - популяризация географических знаний и повышения интереса к географии России.

Приглашают желающих проверить свои знания на площадке Исторического парка!



График работы площадки:

11:00 — начало работы площадки;

11:00-12:00 — сбор, регистрация участников;

12:00-12:15 — раздача бланков Диктанта инструктаж по заполнению бланков;

12:15-13:00 — написание Диктанта;

13:00-13:10 — сбор заполненных бланков Диктанта;

13:15-14:10 — экскурсия для участников Диктанта "Самара: от крепости до губернии"

14:10 – закрытие площадки.



Страница электронной формы регистрации участников: https://forms.gle/ipDWNCD6PsF2oUDK9.

Фото: пресс-служба Исторического парка Самары