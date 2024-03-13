В Историческом парке Самары прошел Полуфинал регионального этапа интеллектуальной Олимпиады «IQ ПФО» среди студентов

158

В Историческом парке прошел Полуфинал регионального этапа интеллектуальной Олимпиады «IQ ПФО» среди студентов в направлении «Что? Где? Когда?».



Участие в игре приняли студенты ВУЗов и ССУЗов Самарской области. Главной задачей участников в командной игре было проявить смекалку и правильно ответить на замысловатые вопросы. По результату игры, победившие команды отправятся в финал, который состоится в Саранск.



Победители и призеры среди ССУЗов:

1 место – «Ладья» Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева

2 место – «Сезанн» Самарское художественное училище

3 место – «Красная стрела» Самарский государственный колледж



Победители и призёры среду ВУЗов:

1 место – «по Фрейду» СамГМУ

2 место – «Королёвские особи» Самарский университет

2 место – «Придумай сам» Самарский университет



Ведущий игры - Лихачев Владислав Владимирович – федеральный эксперт «Росмолодежь», член клуба «Что? Где? Когда?», автор работ по развитию интеллектуальных игр», участник телевизионных проектов «Своя игра» на НТВ, сообщает пресс-служба Самарского Исторического парка.

Фото: пресс-служба Самарского Исторического парка