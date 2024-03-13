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В Историческом парке Самары прошел Полуфинал регионального этапа интеллектуальной Олимпиады «IQ ПФО» среди студентов
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В Историческом парке Самары прошел Полуфинал регионального этапа интеллектуальной Олимпиады «IQ ПФО» среди студентов

13 марта 2024 21:41
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По результату игры, победившие команды отправятся в финал, который состоится в Саранск.

В Историческом парке прошел Полуфинал регионального этапа интеллектуальной Олимпиады «IQ ПФО» среди студентов в направлении «Что? Где? Когда?».

Участие в игре приняли студенты ВУЗов и ССУЗов Самарской области. Главной задачей участников в командной игре было проявить смекалку и правильно ответить на замысловатые вопросы. По результату игры, победившие команды отправятся в финал, который состоится в Саранск.

Победители и призеры среди ССУЗов:
1 место – «Ладья» Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева
2 место – «Сезанн» Самарское художественное училище
3 место – «Красная стрела» Самарский государственный колледж

Победители и призёры среду ВУЗов:
1 место – «по Фрейду» СамГМУ
2 место – «Королёвские особи» Самарский университет
2 место – «Придумай сам» Самарский университет

Ведущий игры - Лихачев Владислав Владимирович – федеральный эксперт «Росмолодежь», член клуба «Что? Где? Когда?», автор работ по развитию интеллектуальных игр», участник телевизионных проектов «Своя игра» на НТВ, сообщает пресс-служба Самарского Исторического парка.

 

Фото:   пресс-служба Самарского Исторического парка

Теги: Мероприятия Самара

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