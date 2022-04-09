В Историческом парке "Россия - Моя история" проходит интеллектуальная игра для школьников «Первый император»  

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Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, 2022 год в России официально объявлен годом Петра I - последнего царя всея Руси (1682-1721) и первого российского императора (1721-1725).

В рамках празднования этой значимой даты в Историческом парке "Россия - Моя история" проходит интеллектуальная игра для школьников 6-9 классов «Первый император», приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра I.

Игра состоит из трех уровней разной сложности и направлена на развитие познавательного интереса к различным сферам деятельности Петра Алексеевича, касающихся как истории России в целом, так и региональной истории.

На данный момент в игре приняли участие около 200 школьников – 27 команд по 6-8 человек –из лицеев, гимназий и школ Самары.

15 апреля в 15:00 состоится завершающий этап игры, по итогам которой будет выявлен победитель.

Свои знания по Петру Великому проверят команды: "Птенцы гнезда Петрова" – школа №7, "Реформаторы" – школа №85, "Флагманы истории" –школа №132, "Великое посольство" – Гимназия №3, "Реформаторы" – школа №129 и "Зоринцы" – школа №174, передает пресс-служба парка.

Фото: пресс-служба парка