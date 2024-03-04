В исправительных учреждениях УИС СО прошли мероприятия, посвященные Международному дню родного языка

101

В России проживают представители более 190 национальностей, разговаривающие на более чем 270 языках и диалектах. В стратегии государственной национальной политики России на период до 2025 года государственная поддержка и защита культуры и языков народов нашей страны отнесена к числу основных принципов государственной национальной политики.

Осужденные с помощью преподавателей центра образования Самарской области подготовили специальные программы и открытые уроки. Одним из таких был «Язык – ключ к сердцу», в ходе которого осужденные познакомились с языковыми и культурными традициями разных народов, узнали об истории праздника, вспомнили нормы речевого этикета.

Осужденные женщины ИК-15 читали стихотворения Габдуллы Тукая на татарском, киргизском, казахском и узбекском языках. Вместе с тем на мероприятии прозвучали национальные песни, исполнены народные танцы.

В ИК-3 осужденные совместно с преподавателями подготовили видеоматериалы об истории возникновения праздника, провели викторину с вопросами о русском и узбекском языке, сравнили пословицы двух народов.

В завершение директор центра образования Самарской области Ирина Шелепова поблагодарила всех участников, отметив важность и необходимость проведения подобных мероприятий, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области