В исправительных учреждениях СО отпраздновали Крещение Господне

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Мероприятия воспитательного характера организуются по инициативе начальника УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенанта внутренней службы Рамиза Алмазова. Они способствуют созданию нормального морально-психологического климата среди осужденных, настраивают их на путь законопослушной жизни.

Сотрудники колоний и следственных изоляторов подошли комплексно к организации празднеств. В их числе: показ тематических фильмов, трансляция аудиокниг, поздравление осужденных руководством исправительных учреждений, чаепития и многое другое.

В этом году в шести колониях организован крестный ход, в двенадцати - омовение в оборудованных купелях, а в четырнадцати колониях и СИЗО представители Русской православной церкви, окормляющие исправительные учреждения, провели благодарственные молебны. Торжества в эти дни проходят во всех молельных комнатах и храмах учреждений УФСИН.

Что касается сотрудников УИС и членов их семей, то они приняли активное участие в обще областных мероприятиях, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области