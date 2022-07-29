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В ИК-6 УФСИН СО появится возможность ретрансляции передач «Радио Вера»

29 июля 2022 17:12
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Радиостанция «Вера» уже успешно транслирует свои передачи в учреждениях уголовно-исполнительной системы Самарской области.

В ходе встречи член Правления Благотворительного Фонда просвещения «Вера» Константин Бобылев обозначил возможность оказания помощи Фонда в оснащении учреждения необходимым оборудованием для приема и ретрансляции сигнала «Радио Вера». 

В свою очередь на начальника исправительной колонии №16 Владимира Смирнова возлагается обязанность по использованию радиопередач в духовно-нравственном воспитании осужденных для их исправления. 

В мероприятии так же принял участие помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский.

Примечательно, что радиостанция «Вера» уже успешно транслирует свои передачи в учреждениях уголовно-исполнительной системы Самарской области, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

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