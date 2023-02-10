В ИК-6 СО проведена выставка-презентация товаров, производимых в исправительных учреждениях региона

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В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Самарской области Наталья Катина, исполняющая обязанности руководителя Главного управления организации торговли региона Мария Карелина, представители государственной и муниципальной власти.

Также на мероприятии присутствовали врио начальника УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Евгений Заярко и заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Александр Лепилин.

В ходе презентации отмечалось, что УФСИН России по Самарской области имеет огромный производственный потенциал и многолетний опыт изготовления продукции для государственных и муниципальных потребителей. Решая вопросы исправления осужденных граждан, учреждения УИС ведут успешную производственную деятельность.

Качество готовой продукции соответствует требованиям нормативной документации и подтверждено необходимыми сертификатами соответствия. Многопрофильное производство представлено широким ассортиментом продукции: изделия металлообработки (кованные и сварные изделия различной сложности, металлические ограждения и металлоконструкции, остановочные павильоны, малые архитектурные формы, двери и ворота металлические, контейнеры для сбора бытовых отходов); защитные охранные сооружения, армированная колючая лента; строительные материалы (фундаментные и строительные блоки различной конфигурации, лестничные марши, бордюрный камень, тротуарная плитка в т.ч. фигурная и цветная); полный цикл деревообработки (сушка, распиловка, оцилиндровка древесины, различные столярные изделия); производство офисной и специальной мебели; окна и двери из ПВХ; швейные изделия (специальная и рабочая одежда, форменное обмундирование), постельные принадлежности; консервированные овощи, квашеная капуста, борщевые наборы и соки; моющие и чистящие средства, хозяйственное мыло; мука и крупы в ассортименте, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области