В ИК -28 СО для осужденных проведен мастер-класс по изготовлению новогодних игрушек

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Мероприятие для женщин, содержащихся в исправительном учреждении, провела осужденная Ирина. Она продемонстрировала, как из простых подручных материалов: обрезков тканей, цветной бумаги, пуговиц можно создать настоящее произведение искусства. Наряду с елочными украшениями женщина показала, как изготовить замечательные новогодние открытки.

По мнению начальника исправительной колонии № 28 подполковника внутренней службы Олега Петухова, мастер-класс стал заметным событием в проведении предновогодних воспитательных мероприятий и помог создать в отрядах праздничную атмосферу.

Ирина не только охотно делится своим умением и знаниями с другими осужденными, но и организует выставки своих работ, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области