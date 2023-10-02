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В ИК-28 УФСИН СО прошли мероприятия, посвященные Дню пожилого человека

2 октября 2023 16:25
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Программа праздника была насыщенной и содержательной.

В ИК-28 УФСИН России по Самарской области проведены мероприятия, посвященные Дню пожилого человека.

Программа праздника была насыщенной и содержательной. Администрация колонии с помощью осужденных женщин подготовила концерт. Со сцены клуба звучали песни, стихи, демонстрировались сценки.

Кроме того, подведены итоги конкурса стенных газет. Проведены тематические часы «Интересные факты о пожилых» и «Долгожители Земли».

В завершении торжественного мероприятия начальник отдела воспитательной работы с осужденными майор внутренней службы Юлия Зверева поздравила пожилых, отбывающих наказание, пожелала им здоровья, долголетия и скорейшего возвращения к родным и близким, сообщает  пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

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