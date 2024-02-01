В ИК-28 УФСИН СО прошел конкурс «А ну-ка, девушки!»

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Мероприятие организовано в целях повышения нравственного и культурного уровня осужденных женщин.

В состав жюри вошли члены попечительского совета, администрация исправительного учреждения.

За призовые места боролись три конкурсантки, которые соревновались в пяти номинациях. Среди них «Визитная карточка», «Страна», «Модный показ».

Участницы подготовили приветствие, рассказали о себе, о выбранном субъекте России, показали основы этнической культуры и традиции, продемонстрировали национальный костюм, выполненный собственными руками, приготовили различные блюда.

Самым запоминающимся для зрителей и членов жюри стал творческий конкурс. Участницы демонстрировали вокальные данные, актерское мастерство и хореографические постановки.

Мероприятию предшествовала большая организаторская работа, в которой участвовали швеи, художники, сценаристы.

В завершении жюри определило лауреата конкурса. Всем участницам были вручены дипломы и памятные подарки, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области