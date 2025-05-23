В ИК-26 УФСИН СО прошло первое занятие с представителями благотворительного фонда «Вектор Жизни»

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В исправительной колонии №26 УФСИН России по Самарской области состоялось занятие в рамках курсов подготовки к освобождению, организованное сотрудниками благотворительного фонда «Вектор Жизни».

Первоначальная ознакомительная беседа, проведена в целях установления контакта и определения основных направлений дальнейшей работы. В ходе беседы были затронуты ключевые вопросы, связанные с успешной социальной адаптацией лица после отбытия наказания. Обсуждались индивидуальные особенности, уровень социальной защищённости, материальное положение, семейные обстоятельства, а также перспективы трудоустройства и взаимодействия с обществом.

В мероприятии приняли участие 137 осуждённых, которые активно включились в обсуждение, задавали вопросы и делились личным опытом. После лекции была организована индивидуальная работа с желающими проконсультироваться по личным вопросам, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО