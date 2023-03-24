В ИК-16 УФСИН СО проведен День открытых дверей

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В ИК-16 УФСИН Росси по Самарской области проведен День открытых дверей.



Мероприятие организовала администрация исправительного учреждения. В нем приняли участие родные и близкие осужденных. Программа Дня открытых дверей была содержательной. Родственники осужденных побеседовали со своими близкими, посоветовав им становиться на путь законопослушной жизни. Затем состоялась беседа руководства колонии с посетителями.



Начальник учреждения подполковник внутренней службы Евгений Сидоров и его заместитель майор внутренней службы Сергей Кобзарь рассказали родственникам осужденных об истории и традициях исправительного учреждения, порядке и правилах отбытия наказания и возможности получения условно-досрочного освобождения. Также они ответили на вопросы посетителей.

В завершении состоялось чаепитие, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО