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В ИК-15 состоялось выездное мероприятие, в котором приняли участие члены комиссии по делам несовершеннолетних Самарской области

27 августа 2024 16:44
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Сотрудники УФСИН СО посетили Дом ребенка, жилые помещения и реабилитационный центр «Аврора», где проверили условия содержания.

Исправительную колонию №15 посетили главный консультант аппарата межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав при Правительстве Самарской области департамента по вопросам общественной безопасности Правительства Самарской области Елена Шапошникова, директор Областного центра социальной помощи семье и детям Ольга Кулькова и заведующий детским психоневрологическим отделением Самарской областной клинической психиатрической больницы Светлана Карпухова. Они ознакомились с условиями проживания детей, организацией досуга осужденных женщин и их детей. В учреждении их сопровождали врио начальника медико-санитарной части №63 ФСИН России Татьяна Чернышева и начальник отдел воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Самарской области Андрей Злобин.

В рамках рабочего визита сотрудники уголовно-исполнительной системы и представители комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Самарской области посетили Дом ребенка, жилые помещения и реабилитационный центр «Аврора», где проверили условия содержания.

В результате проверки члены комиссии остались удовлетворены условиями, которые организованы для отбывания наказания осужденных женщин, а также обсудили способы налаживания коммуникационных связей между детьми и матерями, находящимися в исправительных учреждениях, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

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