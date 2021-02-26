В ИК-10 СО создан православный кружок

87

Сегодня в ИК-10 нет сомневающихся в том, что влияние религии на осужденных осуществляется в унисон стремлению реализовать социальную адаптацию к жизни на свободе, духовно возродить оступившихся, внести успокоение в души осуждённых.

С января 2021 в ИК-10 УФСИН России по Самарской области сформирован православный кружок. Его деятельность направлена на развитие нравственно-духовных ценностей у осужденных и включает различные формы занятий: беседы по изучению основ православия и Нового завета, просмотр тематических видео и фото материалов, лекции на тему психологии семейной жизни, мероприятия, направленные на реабилитацию от алкогольной и наркотической зависимостей.

В настоящее время кружок посещают 8 осужденных. Коллегиально было принято решение проводить данную работу в трех направлениях: психологическое воздействие, социальная работа и воспитательный процесс. Сотрудники вдохновились зародившейся идеей и с энтузиазмом принялись ее реализовывать.

Как сказал начальник психологической лаборатории учреждения майор внутренней службы Людмила Челнок, организация православного кружка в местах лишения свободы оказывает ненавязчивое воздействие религии на осужденных, расширяет их нравственные ориентиры, благотворно влияет на жизнедеятельность колонии в целом, в том числе оказывает влияние на моральный климат в среде осужденных, на успешную ресоциализацию после освобождения.

Таким образом, усиление религиозного влияния на осуждённых по оценкам сотрудников и самих осуждённых оказывает положительное влияние на внутригрупповые, межличностные взаимоотношения в среде осуждённых, что способствует сохранению стабильности в отдельных отрядах и во всем учреждении в целом, передает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО