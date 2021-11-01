В храмах Самарской митрополии РПЦ 4 ноября пройдет особый молебен

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В храмах Самарской митрополии Русской православной церкви 4 ноября пройдет особый молебен. Об этом стало известно из сообщения, распространенного по поручению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия.

«Преосвященным Архипастырям, Боголюбивым пастырям, монашествующим, мирянам и всем верным чадам Самарской митрополии РПЦ.

По благословению Высокопреосвященнейшего Сергия митрополита Самарского и Новокуйбышевского 4 ноября 2021 года, в день празднования Казанской иконы Божией Матери во всех храмах г. Самары и Самарской митрополии по окончанию Божественной литургии будет отслужен молебен с «Последованием молебного пения во время губительного поветрия и смертоносныя заразы совершаемыя» Самарская епархия», - говорится в сообщении.

Напоминаем, что на территории Самарской области до 7 ноября (включительно) действует режим особых нерабочих дней. В соответствие с которым в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции введена обязательная самоизоляция для неработающих и невакцинированных людей в возрасте 60+. Покинуть жилье разрешается только в случаях, когда нужно приобрести продукты, товары первой необходимости, лекарства или требуется экстренная медицинская помощь.

Кроме того, нужно избегать мест с массовым скоплением людей, носить маски, соблюдать социальную дистанцию (не менее 1,5 метров), не допускать объятий, рукопожатий, мыть руки и пользоваться антисептиками.