В ходе встречи Рамиза Алмазова и Дмитрия Азарова прошла презентация продукции в рамках импортозамещения

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В ходе встречи начальника УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенанта внутренней службы Рамиза Алмазова и губернатора региона Дмитрия Азарова организована презентация продукции в рамках импортозамещения.

Отмечалось, что производственный сектор исправительных учреждений УИС располагает большим потенциалом и многолетним опытом изготовления продукции для государственных и муниципальных потребителей.

Разнопрофильное производственное оборудование учреждений регулярно обновляется. На производственных объектах трудоустроено около 3 тысяч осужденных. По количеству работающих это сравнимо с уровнем крупного завода, что в свою очередь вносит огромный вклад в развитие экономики Самарской области.

Для нужд региона могут изготовляться детские площадки, остановочные павильоны, тротуарная плитка, офисная и специальная мебель, одежда для работников сферы жилищно-коммунального хозяйства и многое другое. Примечательно, что цены на предлагаемые товары ниже рыночных.

Во время встречи губернатору региона Дмитрию Азарову представлен каталог выпускаемой продукции учреждениями уголовно-исполнительной системы Самарской области.

Генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов подчеркнул, что основным направлением позволяющим загрузить имеющиеся производственные мощности и трудоустроить осужденных, является выпуск продукции для государственных нужд, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области