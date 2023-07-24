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В ходе рейдов сотрудниками Госавтоинспекции региона выявлено свыше 2000 различных правонарушений

24 июля 2023 11:59
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В состоянии опьянения допустили управление транспортом 66 водителей.

Госавтоинспекция Самарской области подвела итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные.

В ходе рейдовых мероприятий с 21 по 23 июля 2023 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 2000 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 66 водителей. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники ГИБДД уделяют внимание и другим видам правонарушений. В их числе - управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления (ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ), и управление транспортом водителем, лишенным права управления (ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ). За истекшие три дня сотрудники полиции выявили 27 водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечен 341 водитель. Несмотря на выписанные требования, 4 водителя  не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено свыше 59 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 110 правонарушений со стороны пешеходов и 67 со стороны водителей.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 277 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности.

Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

 

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

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