В губернии проходит фестиваль северной ходьбы "Золотые Жигули"

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С 7 августа на территории Самарской области проходит фестиваль северной ходьбы "Золотые Жигули". Муниципальные этапы в 2024 году состоятся в Кинель-Черкассах, Большой Глушице (29 августа), Тольятти (3 сентября) и Самаре (4 сентября).



Второй этап фестиваля пройдет в воскресенье, 15 сентября, на лыжной базе "Чайка". На фестивале пройдут лекции и мастер-классы, эстафета "Три поколения" и массовый старт.



Подробная информация о соревнованиях размещается в группе клуба скандинавской ходьбы "Доброходы".

Фото: минспорта СО