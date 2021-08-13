В губернии дан старт областной общественной акции «Народное признание»

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6 августа в Самарской области был дан старт областной общественной акции «Народное признание», которая проходит ежегодно с 2008 года. Акция проводится в целях поощрения физических и юридических лиц за активную деятельность, направленную на социально-экономическое развитие Самарской области, а также за плодотворную культурно-просветительскую, общественную и благотворительную работу на территории Самарской области.

«Народное признание» проводится в три этапа. Первый – муниципальный – продлится с 1 августа по 15 октября. Второй этап – отборочный – с 15 октября по 30 октября. Заключительный, финальный этап будет проходить в течение месяца с 1 ноября по 10 декабря 2021г. Самых достойных определят итоги голосования жителей Самарской области.

Заявки принимают по следующим номинациям: «Память и Слава», «Мы Вместе», «Признание и Уважение», «Наследники Победы», «Герои нашего времени», «Единство и Успех».

Для проведения муниципального этапа Акции в городских округах и муниципальных районах Самарской области формируются муниципальные комиссии. Состав комиссии определяется общественным советом соответствующего муниципального образования самостоятельно. Комиссия собирает и обрабатывает заявки на участие в Акции, организует общественное голосование, отбирает победителей муниципального этапа по каждой номинации, готовит и направляет заявки в общественный совет для участия в отборочном этапе Акции.

Подробнее с условиями выдвижения кандидата для участия в областной акции «Народное признание» можно ознакомиться на сайте Правительства Самарской области («Положение об организации и проведении областной общественной акции «Народное признание» в 2021 году»).