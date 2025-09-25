Я нашел ошибку
Главные новости:
Предприятие входит в число лидеров российского рынка здорового питания.
Компания «Фитнес десерты» из Тольятти развивается с господдержкой
«Многодетная миля» – символическая дистанция от 500 до 1500 метров, которую родители и дети преодолеют вместе, поддерживая друг друга на каждом этапе.
Самарские семьи могут принять участие в забеге «Многодетная миля»
Поддержите участника из Самарской области в голосовании за «Лучшего по профессии».
В Самарской области пройдет федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства
Осенний период характеризуется особыми рисками, связанными с наличием сухой листвы и порывистого ветра, способствующих быстрому распространению огня.
В губернии усилен контроль за пожарной безопасностью в лесах
Будут представлены творческие работы подопечных Благотворительного фонда «Источник Веры» — детей с диагнозом ДЦП.
В Художественном музее откроется выставка «Души цвета покажем»
Полицейские посетили несколько образовательных учреждений: ГБПОУ СПК, ГБОУ СОШ №14 г.о. Сызрань, ГБОУ СОШ №9 г. Сызрань, ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань, ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани, ГБОУ ООШ №2 г.о. Октябрьск. 
Сызранские транспортные полицейские приняли участие в родительских собраниях, приуроченных ко Дню безопасности
Участниками заключительного этапа стали 100 человек со всей страны.
Самарский педагог стала абсолютным победителем конкурса «Сердце отдаю детям»
Специалисты министерства финансов региона посетили РКЦ «Прогресс».
В Самаре прошла выездная лекция по финансовой грамотности для сотрудников РКЦ «Прогресс»
В губернии усилен контроль за пожарной безопасностью в лесах

25 сентября 2025 17:38
116
Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области информирует о чрезвычайно пожарной опасности лесов – местами в регионе наблюдается 5 класс. Осенний период характеризуется особыми рисками, связанными с наличием сухой листвы и порывистого ветра, способствующих быстрому распространению огня.

«Мы внимательно следим за ситуацией не только в нашем регионе. Тревожная обстановка сложилась в соседней области, где недавно произошел ландшафтный пожар на площади 400 гектаров. Поручил специалистам лесной охраны усилить контроль за пожарной безопасностью и провести внеплановые разъяснительные беседы с арендаторами лесных участков и жителями региона. Важно не только своевременно реагировать на возгорания, но и предупредить их возникновение», – прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Для оперативного реагирования на возможные возгорания в регионе функционирует разветвленная противопожарная инфраструктура. В круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба минприроды, которая ведет мониторинг с помощью 55 камер видеонаблюдения с круговым обзором. На протяжении сезона в боевой готовности находятся 17 лесопожарных станций, оснащенных более чем 200 единицами техники (автоцистерны, тракторы, тягачи) и тысячей единиц оборудования, включая беспилотные летательные аппараты, радиостанции, шанцевый инструмент. Ежедневно для охраны лесов осуществляется патрулирование по более чем 600 маршрутам. Проведены превентивные работы: сооружено 161 км новых минерализованных полос и прочищено свыше 20 тысяч километров существующих. 

«В этом году мы уже ликвидировали 21 пожар на землях лесного фонда общей площадью более 20 гектаров, и 45 раз выезжали на тушение сопредельных территорий – 678 гектаров, чтобы не допустить перехода огня в лес. Учтены уроки прошлых лет, парк обновлен новой техникой. Эффективность тушения лесных пожаров в регионе составляет 100% на сегодняшний день. До 15 октября все наши лесопожарные станции находятся в режиме полной боевой готовности», – добавил Ефимов.

Все произошедшие пожары возникли по вине человека. Напоминаем, что до 15 октября в регионе действует особый противопожарный режим, в условиях которого на территории государственного лесного фонда запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес мусором и прочими отходами. 

За нарушение правил санитарной безопасности предусмотрен административный штраф:
— для граждан в размере от 500 рублей до 1 тыс. рублей; 
— для должностных лиц от 1 тыс. до 2 тыс. рублей; 
— для юридических лиц от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.
За нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф:
— для граждан в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;
— для должностных лиц от 60 тыс. до 90 тыс. рублей; 
— для юридических лиц от 600 тыс. до 1 млн. рублей.
За уничтожение или повреждение лесных насаждений, повлекшее за собой значительный ущерб, предусмотрено уголовное наказание по ст.261 УК РФ: от штрафа 300 тысяч рублей и вплоть до лишения свободы. 

 

Фото:   freepik.com

