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В губернии стартовала акция «Школа безопасности для пенсионеров»

15 ноября 2023 14:14
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Общественники и сотрудники органов внутренних дел напоминают гражданам преклонного возраста, как обезопасить себя от действий злоумышленников.

В период с 13 ноября текущего года на территории Самарской области, в целях предупреждения совершения противоправных действий в отношении пожилых людей и профилактики дорожно-транспортных происшествий с их участием, стартовало мероприятие «Школа безопасности для пенсионеров».

Сотрудники уголовного розыска, участковых уполномоченных полиции, Госавтоинспекции совместно с представителем Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области провели встречу во «Дворце ветеранов»   с гражданами преклонного возраста, чтоб обсудить вопросы правовой грамотности, профилактики мошенничества и безопасности дорожного движения.

Начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области Павел Жилюнов, рассказал собравшимся о различных видах мошенничества, как контактного, так и телефонного. Полковник полиции напомнил основные правила безопасности: не передавать свои персональные данные, реквизиты банковских карт, а также коды, приходящие на телефон. Привел яркие примеры из своей деятельности.    

Самое главное, как отметил Павел Александрович, «быть внимательным к звонкам с незнакомых номеров, не впадать в панику, не поддаваться на уловки мошенников, взять паузу, позвонить близким. Не стесняться звонить в правоохранительные органы, писать заявление. Каждый факт мошенничества важен и интересен сотрудникам полиции».

Совместно с заместителем начальника отдела участковых уполномоченных отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре подполковником полиции Андреем Антроповым, присутствующие разобрали насущные вопросы: куда обращаться, если шумят соседи, как узнать телефонный номер своего участкового, куда сообщать о гражданах, употребляющих или распространяющих наркотические вещества, за сколько по времени на место должен приехать наряд полиции.

Сотрудники Госавтоинспекции, напомнили собравшимся о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, о недопущении перехода проезжей части в неустановленных местах. Кроме того, рассказали о важности ношения в темное время на верхней одежде световозвращающих элементов.

В заключении встречи, представитель Общественного совета Павел Козин подведя итоги, еще раз напомнил о бдительности. Выразил надежду на то, что подобные профилактические беседы будут полезны пожилым гражданам, и призвал обязательно поделиться со своими соседями, родными и знакомыми полученной информацией.

В свою очередь, граждане выразили полицейским слова благодарности за проводимую ими важную работу, которая призвана обезопасить людей от действий злоумышленников, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

 

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