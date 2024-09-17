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В губернии стартовал областной конкурс «Все только начинается!»

17 сентября 2024 14:51
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Конкурс направлен на популяризацию и развитие активного долголетия, позитивной занятости, здорового образа жизни граждан старшего поколения Самарской области.

Областной конкурс «Все только начинается!» направлен на популяризацию и развитие активного долголетия, позитивной занятости, здорового образа жизни граждан старшего поколения Самарской области.

Участниками конкурса могут стать граждане старшего возраста (50+), по 5-ти номинациям:

Номинация «Здоровый образ жизни и спорт» - для тех, кто ведет здоровый образ жизни, занимается спортом или оздоровительными физическими практиками на системной и долговременной основе.

Номинация «Культура и творчество» -  для тех, кто занимается творчеством, культурой или искусством в различных форматах, имеет достижения и успехи в своем творчестве.

Номинация «Профессионал своего дела» - для работающих по профессии после наступления пенсионного возраста, имеющих успехи и достижения в профессиональной деятельности.

Номинация «Путешественник» - для активно путешествующих по территории региона и за его пределами, активных туристов, а также работающих в сфере туризма и краеведения, популяризирующих активный отдых и региональное краеведение.

Номинация «Супер-хобби» - для тех, кто имеет увлечение (творческое занятие), занимается им на системной основе самостоятельно или обучает своему ремеслу других участников.

Заявки на конкурс принимаются до 20 сентября 2024 года на электронную почту csp-serebro@mail.ru.

В заочном этапе пройдет представление портфолио и личных достижений, в очном этапе участники презентуют свои труды перед экспертной комиссией.

В финальном этапе запланировано народное голосование за участников, вошедших в состав 10-ти лидеров по каждой номинации по итогам заочного и очного этапов. Голосование запланировано на сайте https://gosuslugi.samregion.ru.

Победителями станут не менее 3 (трех) участников в каждой номинации.

Конкурс проводится СРМОО «Центр социальных проектов» - Добро.Центром «Молоды душой» Самарской области в рамках проекта по сопровождения и развитию Электронного сервиса «Подготовка и выход на пенсию» при координации министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области и при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.

 Дополнительная информация, положение и заявка на участие в конкурсе доступны на сайте: cspsamara.ru

Контакты: тел. 8 937-998-58-93, электронная почта: csp-serebro@mail.ru.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

Теги: Самара

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