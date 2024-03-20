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В губернии стартовал фестиваль «Самарская студенческая весна 2024»

20 марта 2024 17:33
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В этом году 14 образовательных организаций выступят с 16 концертными программами, участниками которых станут более 3500 студентов региона.

В Самарской области стартовал масштабный фестиваль студенческого творчества «Самарская студенческая весна – 2024». В этом году 14 образовательных организаций выступят с 16 концертными программами, участниками которых станут более 3500 студентов региона.

«Самарская студенческая весна – 2024» традиционно проводится в Самарской области в рамках реализации Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» и является региональным этапом Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

Студвесна посвящена Году семьи, который объявлен Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина. В нашем регионе фестиваль зародился в далеком 1952 году, а 1993 – был поддержан Российским Союзом Молодежи и стал всероссийским. За время его проведения сменилось ни одно поколение студентов, и он стал уже не просто студенческим, а по-настоящему семейным. Об этом говорит и слоган фестиваля – «Больше, чем творчество» – для многих поколений молодёжи Самарской области Студвесна является неотъемлемой частью студенчества, а опыт участия передаётся от старшекурсников к первокурсникам, от родителей к детям.

В этом году на фестивале свои концертные программы продемонстрируют 14 образовательных организаций высшего образования региона. Кроме того, будут проведены конкурсные дни, на которых коллективы и индивидуальные исполнители выступят перед членами жюри с номерами, не вошедшими в основные концерты вузов.

Конкурсные испытания будут проводиться в 7 номинациях: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Медиа», «Видео» и «Арт». Принять участие в направлениях «Медиа» и «Арт», а также в подноминации музыкального направления – «Электронная музыка и диджеинг», можно отправив индивидуальную заявку. Подробности об участии можно узнать в положении Фестиваля, которое размещено в официальной группе ВКонтакте областного фестиваля по ссылке.

Лучшие номера получат дипломы лауреатов и возможность выступить на гала-концерте фестиваля. А также смогут войти в состав делегации Самарской области и представить регион на Российской студенческой весне, которая пройдет в Саратове в мае.

Первый концерт на фестивале представит уже 27 марта Самарский филиал «Московского городского педагогического университета». Фестиваль продлится до конца апреля.

Организаторами областного фестиваля «Самарская студенческая весна» выступает министерство молодёжной политики Самарской области и ГБУ СО «Агентство по реализации молодёжной политики».

Напомним, в 2023 году Самарская область на Российской студенческой весне получила номинацию «Прорыв года».

 

Фото:   freepik.com

 

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