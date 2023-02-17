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В губернии социально значимые услуги органов ЗАГС становятся доступнее в электронном формате

17 февраля 2023 15:29
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Состоялось совещание с руководителями территориальных органов ЗАГС региона по подведению итогов деятельности за 2022 год и определению задач на 2023 год.

16 февраля 2023 года состоялось расширенное совещание с руководителями территориальных органов ЗАГС региона по подведению итогов деятельности за 2022 год и определению задач на перспективный период 2023 года.

Как неоднакратно отмечал глава региона Дмитрий Азаров, сотрудники управления ЗАГС Самарской области своей работой способствуют укреплению института семьи, сохранению национальных, культурных традиций, а также, что не менее важно, уделяют большое внимание повышению качества и доступности предоставляемых услуг. Решению этой задачи способствовала реализация масштабного государственного проекта по созданию Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

По итогам 2022 года Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по количеству поданных заявлений о рождении в рамках суперсервиса «Рождение ребенка»: на сегодняшний день органами ЗАГС региона зарегистрировано более 650 таких актов о рождении. Территориальные органы ЗАГС внесли свой вклад в рост значения показателей для оценки цифровой зрелости региона. Цифры свидетельствуют об эффективности проводимой на постоянной основе управлением и территориальными органами ЗАГС информационной кампании по продвижению электронных сервисов ЗАГС: по регистрации заключения брака фактическое значение показателя составило 60% в 2022 году (в 2021 году 40%). Всего за прошедший год в регионе было зарегистрировано 21 708 актов о заключении брака, что превышает аналогичный показатель 2021 года на 10,8 %.

В совещании приняли участие начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области Павел Сокол, председатель Общественного совета при управлении ЗАГС Самарской области, член Общественной Палаты Самарской области Светлана Полдамасова.

Павел Сокол высоко оценил работу органов ЗАГС Самарской области по правовому просвещению граждан, а также оперативное решение вопросов предоставления мобилизованным гражданам услуг ЗАГС.

Екатерина Мельник, руководитель управления ЗАГС Самарской области, отметила: «Одной из базовых ценностей современного государства является ориентация всех его сервисов на потребности людей. В центре внимания - интересы пользователя, поэтому клиентоцентричность выходит на первый план в государственном управлении. Приоритетами службы ЗАГС являются цифровая трансформация, которая диктует требование перестройки деятельности путем внедрения принципов бережливого управления, а также переход на реестровую модель оказания госуслуг и развитие суперсервисов. Уже сегодня услуги органов ЗАГС предоставляются по экстерриториальному принципу, что делает данные услуги удобными и комфортными».

Сегодня в регионе в электронный формат переведены массовые социально значимые услуги в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния: государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, смерти, выдача повторных документов. С сентября 2022 года в регионе запущен суперсервис «Рождение ребенка», который позволяет родителям зарегистрировать рождение ребенка, подав заявление через Портал Госуслуг, без личного обращения в орган ЗАГС.

На совещании также рассмотрены вопросы внедрения принципов клиентоцентричности и бережливого управления в деятельность органов ЗАГС, информационной безопасности, предоставления массовых социально значимых услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния в электронном виде, подведены итоги реализации грантового проекта «Система мотивации и развития профсоюзных кадров управления ЗАГС Самарской области».

В ходе совещания лучшим сотрудникам территориальных органов ЗАГС Самарской области вручены награды Минюста России, почетные грамоты и благодарности управления ЗАГС Самарской области за эффективное содействие в решении поставленных задач и личный вклад в развитие системы органов ЗАГС региона.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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