В губернии снимают детективную комедию для федерального канала

Я нашел ошибку
Главные новости:
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
В Самаре завершился очный этап конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2025».
300 студентов губернии выступили на конкурсе «Студент года 2025»
На борьбу с огнем были поданы 2 ствола «Б», сформировано звено газодымозащитной службы.
В Октябрьск загорелись частная баня и надворные постройки
Рост вызван плохим урожаем в Бразилии, американскими пошлинами на бразильский кофе и наращивание запасов в Европе.
Цена растворимого кофе в России превысила 4000 рублей за килограмм
Максим - ветеран СВО, награжден Орденом Мужества. Имея за плечами опыт 15 спасенных с поля боя бойцов и тяжелое ранение, теперь он передает свои знания новому поколению.
Участник «Школы героев» Максим Баранович готовит бойцов для фронта
Победителями в женском парном разряде стали спортсменки из Самарской области - Татьяна Елистратова и Татьяна Ховалкина.
15 самарских спортсменов выступили на всероссийских соревнованиях по дартсу
Пассажир малолитражки был зажат в салоне аварийного автомобиля. Потребовалась помощь спасателей.
В Красноярском районе на трассе М-5 столкнулись легковой и грузовой автомобили
В школе успешно работают 16 творческих коллективов, в том числе коллективы, имеющие звание «Образцовый художественный коллектив» и «Народный самодеятельный коллектив».
В поселке Чёрновский состоялось торжественное открытие детской школы искусств №1 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.19
-0.22
EUR 94.05
-0.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Безенчуке открыли первый в регионе монумент, посвященный труженикам сельского хозяйства
В Самаре экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Вячеслав Федорищев встретился со студентами Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В губернии снимают детективную комедию для федерального канала

13 октября 2025 15:29
173
Продюсеры отмечают, что значительная часть актерского состава и технических специалистов - местные.

Самарская область вновь стала площадкой для съемок. На этот раз в регионе идет работа над детективной комедией для одного из крупнейших российских телеканалов. 

События по сюжету происходят в Самаре, в сериале будет 8 серий. Премьера запланирована в эфире Пятого канала на апрель 2026 года. 

«Я приезжала познакомиться с регионом 3 года назад на кинотур, и меня тогда поразило множество вещей, которые натолкнули на мысль писать проекты именно под Самарскую область, - рассказала главный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Наталия Клибанова. Во-первых, это желание администрации поддержать и содействовать абсолютно во всём. Центр кинопроизводства вёл нас с самого начала, помогал с артистами, разрешениями, поиском объектов. Знаю, что многие мои коллеги сейчас рассматривают регион для съемок своих проектов». 

Продюсеры отмечают, что значительная часть актерского состава и технических специалистов - местные.

Кастинг в проект прошли более 50 самарских актеров.  «Когда мы проводили кастинг среди местных артистов, нам было важно найти профессионалов, которые могут держать в голове большой объем текстов. К моему счастью, все актеры показали себя на высшем уровне — они все гармоничные, профессиональные, яркие люди. Снимать здесь — большое удовольствие», — делится креативный продюсер кинокомпании «Амедиа Продакшн» Аника Галина.

С подбором актеров и сотрудников, задействованных в процессе, съемочной группе помогает Центр кинопроизводства Самарской области. Это существенно снижает нагрузку и финансовые затраты, отмечают создатели сериала. Организация оказывает кинокомпаниям всю необходимую организационную поддержку: от поиска подходящих локаций для съемок до привлечения спецтехники, согласования перекрытия определенных улиц и др. 

В целом, привлечение кинокомпаний для работы в регионе не только укрепляет его культурный потенциал и формирует узнаваемость, но и создает условия для развития бизнеса, для самореализации местных жителей. 

«Создание кинопродуктов в регионе — это всегда мультипликативный эффект для его экономики. Съемочный процесс стимулирует развитие целого спектра смежных отраслей: от гостиничного бизнеса, общепита и логистики до местных производственных и сервисных компаний. Привлечение местного бизнеса в качестве партнеров и поставщиков формирует новые деловые связи и качественно укрепляет бизнес-среду региона», - отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 

В Самарской области предусмотрена система финансовой поддержки кинопроизводителей в виде программы ребейтов. Она представляет собой механизм возмещения части затрат на производство кинопродукции в регионе. Кинопроизводители смогут компенсировать до 50% затрат, понесенных на территории региона. 

«В регионе много солнечных дней, что для нас, киношников, большой плюс. Также отмечу уникальную архитектуру и природные объекты, которые можно использовать под разные жанры и эпохи. Для нас это позитивный опыт, и на следующий год мы уже планируем несколько проектов воплощать в жизнь в Самарской области», - добавила Наталия Клибанова. 

Консультации по действующим мерам поддержки предприниматели могут получить в центрах «Мой бизнес». Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

 

 

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025, 18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов... Политика
146
В Самаре завершился очный этап конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2025».
13 октября 2025, 17:59
300 студентов губернии выступили на конкурсе «Студент года 2025»
В Самаре завершился очный этап конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области «Студент года 2025». Общество
146
Максим - ветеран СВО, награжден Орденом Мужества. Имея за плечами опыт 15 спасенных с поля боя бойцов и тяжелое ранение, теперь он передает свои знания новому поколению.
13 октября 2025, 17:11
Участник «Школы героев» Максим Баранович готовит бойцов для фронта
Максим - ветеран СВО, награжден Орденом Мужества. Имея за плечами опыт 15 спасенных с поля боя бойцов и тяжелое ранение, теперь он передает свои знания новому... Общество
125
В центре внимания
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
148
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
226
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
205
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
12 октября 2025  11:52
Вячеслав Федорищев поздравил самарских аграриев с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
1077
Губернатор поблагодарил казаков за участие в деле народосбережения и развития региона. Отличившимся казакам он вручил региональные награды.
11 октября 2025  16:58
Вячеслав Федорищев принял участие в отчетно-выборном Круге самарских казаков
580
Весь список