В губернии шестой год проходит акция «Сад памяти»

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Самарская область присоединилась к международной акции "Сад памяти". Напомним, «Сад памяти» - это 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны. С каждым годом число участников акции растет. Это не удивительно, ведь Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну семью. У каждого из нас есть свои герои.

В этом году центральное мероприятие акции прошло 11 апреля в Ставропольском лесничестве на территории, пострадавшей от лесного пожара. Всего было высажено более 30 тысяч сеянцев сосны на площади 7 гектаров. В центральном мероприятии приняли участие почти 500 человек.

«За шесть лет акции все вместе мы высадили почти миллион саженцев в память о наших героях. В этом году акция приобретает особый смысл – в Год защитника Отечества и 80-летия Победы по всей стране и за ее пределами вновь высадят 27 миллионов деревьев в честь каждого героя, отдавшего свою жизнь в Великой Отечественной войне ради нашего с вами будущего. Наш долг - бережно хранить эту память и передать её нашим будущим поколениям. Спасибо, что вы помните и принимаете участие в таком объединяющем событии. Пусть каждое дерево, которое мы сегодня высадим, станет живой памятью о наших героях», – поприветствовал участников министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.

Ветеран СВО, участник президентской программы «Время героев», генеральный директор НПЦ БАС "САМАРА" Константин Яшин присоединился к акции вместе со своей семьей. «Для меня как для участника специальной военной операции это особая память, возможность также вспомнить ребят, с которыми мы были на специальной военной операции, которые остались там. И это возможность подарить будущее нашей земле, планете, природе, посадить новые деревца, которые будут нас радовать», - отметил Константин Яшин.

В тот же день в Волжском лесничестве было посажено 100 деревьев в честь погибших участников СВО. Новые деревца станут частью именной аллеи, которую высаживают по инициативе госфонда «Защитники Отечества». Со временем саженцы окрепнут и превратятся в живой памятник, который будет напоминать будущим поколениям о мужестве и самопожертвовании героев.

Всего в рамках акции весной 2025 года на всей территории Самарской области запланировано проведение более 70 мероприятий, в ходе которых будет проведена посадка леса, «Аллей Памяти», парков и скверов, озеленение памятников, обелисков, улиц, образовательных и административных учреждений. Планируется высадить более 90 тысяч сеянцев и саженцев древесных и кустарниковых пород на площади 40 га. Стать участником можно, зарегистрировавшись на сайте сад-памяти.рф. На карте можно выбрать существующее мероприятие или организовать своё.

Акция проводится в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», по которому ведется лесовосстановление региона. Всего в этом году самарские лесоводы высадят более 850 га леса, дополнят лесные культуры прошлых посадок на площади 1300 га, соберут более 7 тонн семян разных пород, вырастят более 5 млн сеянцев в лесных питомниках и проведут агротехнический уход на площади 6300 га.

Фото: freepik.com