Я нашел ошибку
Главные новости:
В период проведения ремонта энергетики проверят техническое состояние подземных коммуникаций повышенным давлением холодной воды.
«Т Плюс» проведёт заключительный этап ремонта теплосетей от Самарской ТЭЦ
В настоящее время завершен капитальный ремонт хирургического отделения №6 в первом хирургическом корпусе.
В больнице им. Пирогова в этом году проводятся ремонтные работы в нескольких подразделениях
Мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота, пройдут у мемориала Соловецким юнгам.
В губернии пройдут мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота
На этой неделе ООО «СКС» проведет подключение к централизованным сетям водоснабжения на ул. Мичурина. 
В Самаре ограничат движение по улице Мичурина
В ходе ссоры 49-летний внук нанес своей 93-летней бабушке множественные удары кулаками.
В Новокуйбышевске мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве своей бабушки, ждет суд
В настоящий момент предприятия регионов уже успешно взаимодействуют в авиа- и автомобилестроении, химической промышленности, сельхозмашиностроении, в радиоэлектронной промышленности и других отраслях.
Сегодня состоялась рабочая встреча представителей Минпромторга СО и делегации Республики Татарстан
Отметили вклад тех, кто ежедневно обеспечивает нас всем необходимым.  
 В Самаре торжественно отметили День работника торговли
К счастью, пострадавших нет.
В селе Черноречье огнеборцы ликвидировали горение сухой травы на площади 2000 квадратных метров
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.45
0.36
EUR 91.79
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сегодня состоялась рабочая встреча представителей Минпромторга СО и делегации Республики Татарстан
«Каникулы с Общественным советом»: тольяттинские полицейские напомнили детям основные правила безопасного поведения
В  день памяти Владимира Высоцкого в Самаре состоится X юбилейный городской фестиваль «Волга песни слышала…»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В губернии пройдут мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота

24 июля 2025 18:15
135
Мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота, пройдут у мемориала Соловецким юнгам.

27 июля 2025 года в 12:00 в Самаре на аллее Соловецких юнг под Андреевским флагом пройдет церемония возложения, в которой примут участие моряки, представители общественных и ветеранских организаций. В этом году день Военно-Морского Флота отмечается в Год защитника Отечества, объявленный Президентом России Владимиром Путиным, и в Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

День Военно-Морского Флота давно вышел за рамки профессионального календаря. Учреждённый указом Президента России, этот день не просто является профессиональным праздником моряков: он воплощает многовековую историю российского флота - от петровских галер и победных эскадр Нахимова до современных крейсеров и подводных лодок, стоящих на страже суверенитета России.

Военно-Морской Флот всегда был на защите стратегических интересов государства, отстаивая целостность границ в Крымской войне, Первой мировой, Великой Отечественной войне и в эпоху современных вызовов. Сегодня флот играет одну из ключевых ролей в специальной военной операции, обеспечивая морскую логистику, огневую поддержку и защиту акваторий, подтверждая свою незаменимость в вопросах обеспечения национальной безопасности.

Мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота, пройдут у мемориала Соловецким юнгам. Он хранит память о тысячах мальчишек, которые с 1942 года учились морскому делу на далёких Соловках, а потом ушли на Северный флот защищать Родину. Многим не было и 16 лет, но они сражались с врагом наравне со взрослыми и совершали подвиги. Их история – живой пример того, как готовность к служению Отчизне ковала Победу. В этом году в Самаре отпраздновал своё 95-летие ветеран Великой Отечественной войны, выпускник школы юнг на Соловках Виктор Иванович Фокин.

Программа начнётся митингом с участием официальных лиц, ветеранов и почётных гостей. Здесь же пройдет церемония вручения наград тем, кто посвятил жизнь флоту и поддерживает его сегодня, а алые гвоздики и венки лягут к подножию мемориала. Особую торжественность празднику придаст церемония спуска венков на воду с борта военного десантного корабля — древняя военно-морская традиция поминовения павших героев, которая на волжских просторах обретает особый смысл.

В ходе мероприятия на главном экране пройдет прямая трансляция Главного военно-морского парада из Санкт-Петербурга с выступлением Президента Российской Федерации, Верховного Главнокомандующего Владимира Владимировича Путина.  

На площадке проведения мероприятия развернётся оживлённая «палуба» активностей: волонтёры научат плести маскировочные сети, которые отправят нашим бойцам в зону проведения СВО, а тематическая фотозона позволит запечатлеть участников события. Гости смогут подписать тематические открытки со словами поддержки военнослужащим. Будет работать полевая кухня. Молодёжные патриотические объединения заступят на «Вахту памяти» у мемориала на аллее Соловецких юнг. 

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В период проведения ремонта энергетики проверят техническое состояние подземных коммуникаций повышенным давлением холодной воды.
24 июля 2025, 19:25
«Т Плюс» проведёт заключительный этап ремонта теплосетей от Самарской ТЭЦ
В период проведения ремонта энергетики проверят техническое состояние подземных коммуникаций повышенным давлением холодной воды. ЖКХ
72
В настоящее время завершен капитальный ремонт хирургического отделения №6 в первом хирургическом корпусе.
24 июля 2025, 18:50
В больнице им. Пирогова в этом году проводятся ремонтные работы в нескольких подразделениях
В настоящее время завершен капитальный ремонт хирургического отделения №6 в первом хирургическом корпусе. Общество
9
На этой неделе ООО «СКС» проведет подключение к централизованным сетям водоснабжения на ул. Мичурина. 
24 июля 2025, 17:57
В Самаре ограничат движение по улице Мичурина
На этой неделе ООО «СКС» проведет подключение к централизованным сетям водоснабжения на ул. Мичурина.  Благоустройство
98
В центре внимания
В Самаре капремонт улицы Дачной начнется в августе
24 июля 2025  13:32
В Самаре капремонт улицы Дачной начнется в августе
259
На Молодежный форум «иВолга» прибыли первые участники
24 июля 2025  12:22
На Молодежный форум «иВолга» прибыли первые участники
202
В Самарской области благодаря нацпроекту «Семья» появился новый сервис для семей с детьми
24 июля 2025  10:07
В Самарской области благодаря нацпроекту «Семья» появился новый сервис для семей с детьми
238
Вячеслав Федорищев назначил врио председателя правительства Самарской области
23 июля 2025  22:34
Вячеслав Федорищев назначил врио председателя правительства Самарской области
624
На этой неделе делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым работала в Минске.
23 июля 2025  17:54
Самарская область будет усиливать сотрудничество с Республикой Беларусь
400
Весь список