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В губернии пройдет Всероссийский открытый парафестиваль «Театр - территория равных возможностей»

3 июня 2024 15:24
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Проект призван проявить и показать творческие способности и потенциал людей с ограниченными возможностями здоровья.

С 4 по 6 октября 2024 года в Самарской области пройдет Всероссийский открытый парафестиваль «Театр - территория равных возможностей» - масштабное культурное событие, направленное на создание доступной и инклюзивной среды в сфере любительского театрального искусства.

Проект призван проявить и показать творческие способности и потенциал людей с ограниченными возможностями здоровья, а также поддержать театральные коллективы, работающие в этой сфере, и оказать содействие развитию и продвижению инклюзивной культуры через публичные мероприятия, продвижение и популяризацию инклюзивного театра.

Учредитель фестиваля - Правительство Самарской области в лице министерства культуры Самарской области, организатор -  ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

К участию в фестивале приглашаются инклюзивные театральные коллективы, а также особые театральные проекты, в спектаклях которых участие артистов с инвалидностью составляет не менее 50%, из Самарской области и других регионов России.

Фестиваль проводится в два этапа:

- 1 (заочный) отборочный этап: просмотр экспертным советом спектаклей по видеозаписям, определение лауреатов фестиваля.

- 2 (очный) финальный этап: показы спектаклей коллективов – лауреатов фестиваля, образовательные мероприятия, торжественная церемония награждения лауреатов фестиваля.

Для участия в 1 (заочном) отборочном этапе фестиваля необходимо до 15 июня 2024 года предоставить комплект документов и материалы согласно условиям Положения по ссылке.

 

Фото:   пресс-служба Правительства СО

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