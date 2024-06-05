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В губернии пройдет фестиваль, посвященный Дню молодёжи

5 июня 2024 16:29
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Главные события фестиваля состоятся в Молодёжном центре Самарской области. В ходе 7-часового марафона гости смогут посетить 7 тематических площадок.

29 июня в Самарской области состоится фестиваль, приуроченный ко Дню молодежи. В каждом городе и районе губернии пройдут мероприятия для молодых людей, а главные события фестиваля состоятся в Молодёжном центре Самарской области (пр-т Масленникова, 37). В ходе 7-часового марафона гости праздника смогут посетить 7 тематических площадок.

С 2023 года по Указу Президента России Владимира Путина День молодёжи отмечается в последнюю субботу июня.

В этом году 29 июня по всей России пройдут фестивали Дня молодёжи-2024. Праздник молодости и возможностей состоится более чем в 35 регионах страны. Главный молодёжный день пройдёт под девизом «Объединяем Россию!». Темами праздника станут Год семьи, а также Объединение как ключевой смысл.

В Молодёжном центре Самарской области будет работать 7 тематических площадок фестиваля: «Вместе с Родиной», «Вместе с добром», «Вместе со спортом», «Вместе с креативом», «Вместе со знаниями», «Вместе с карьерой и своим делом», «Вместе с новым». Каждая из них будет посвящена определенной сфере жизни молодёжи и позволит участникам получить новые знания, пообщаться с экспертами и просто повеселиться в свой праздник.

На каждой площадке будут проводиться различные мероприятия и интерактивы. Так, участники смогут посетить интерактивную площадку «Лазерный тир», мастер-класс по кастомизации вещей от участников Самарской студенческой весны, площадку настольных игр по различным направлениям и многие другие активности от молодёжных организаций. Также пройдет интерактивная игра для волонтёров «Навстречу Всемирным играм дружбы», встречи с проектным сообществом Росмолодёжь.Гранты. Молодые семьи смогут получить консультации от психологов и юристов, а все желающие примут участие в семейной игре.

О регистрации на отдельные мероприятия будет сообщено дополнительно. 

Организатором Дня молодёжи в регионе выступает министерство молодёжной политики Самарской области, ГБУ СО «Агентство по реализации молодёжной политики» и самарские молодёжные организации при поддержке Росмолодёжи.

Стратегический партнер Дня молодёжи: Движение Первых.

Генеральные партнёры: VK, СберОбразование, Российское общество «Знание», программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», ПАО «Аэрофлот».

Программные партнёры: SuperJob, президентская платформа «Россия — страна возможностей», Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», программа взаимодействия с молодежью через уличную культуру и современные виды спорта «Уличная Классика», Российские студенческие отряды и многие другие.

 

Фото:   freepik.com

Теги: Самара

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