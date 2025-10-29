В губернии проходят соревнования по оказанию первой помощи

123

В Молодёжном центре Самарской области стартовал Региональный чемпионат по оказанию первой помощи, который проходит в рамках флагманского проекта «Движения Первых» при поддержке «Российского Красного Креста» и национального проекта «Молодежь и дети». Мероприятие объединило 14 команд лучших команд из муниципальных образований Самарской области. 12+

«Воспитание ответственного гражданина, готового прийти на помощь, — одна из ключевых задач Движения Первых. Всероссийский проект «Первая помощь» дает практические навыки, которые могут спасти человеческую жизнь. Мы проводим чемпионат в Самарской области уже третий год и видим растущий интерес и уровень подготовки ребят. Они осознанно учатся действовать в стрессовых обстоятельствах, а кто-то из них выбирает помощь другим своей профессией, и это бесценно», — отметила председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк.

Перед выходом на региональный этап все участники прошли серьезную подготовку: изучили видеокурс по первой помощи, стали участниками практических мастер-классов и успешно прошли муниципальные отборочные туры.

В этом году расширены возрастные границы участников: добавились соревнования среди студентов СПО и вузов. Как отметил председатель Самарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Александр Муравец, расширение аудитории – важный шаг к выполнению общенациональной задачи по обучению первой помощи как можно большего числа граждан.

«Перед нами поставлена задача, чтобы каждый человек владел навыками первой помощи. Чемпионат в этом году уникален: впервые он проходит в три потока – для школьников, студентов СПО и вузов. Далеко не во всех регионах такой переход произошел, мы являемся пилотной площадкой. Это, конечно, увеличивает нагрузку на организаторов втрое – как по времени, так и по количеству судей, но это важный и необходимый шаг», — подчеркнул Александр Муравец.

Команды «первого дня» - состоящие из школьников Самарской области - уже продемонстрировали навыки проведения сердечно-легочной реанимации, решили ситуационные задачи, например, по оказанию помощи при отсутствии сознания или сильном носовом кровотечении. Также участники чемпионата пообщались с практиками. О своей работе рассказал инспектор ОПП ФГКУ «Специальное управление ФПС №39 МЧС России», лейтенант внутренней службы Михаил Заборовский, для которого спасение жизней является профессиональной рутиной.

Оценку выступлений провели профессиональные судьи от организаций-партнеров: Самарского регионального отделения «Российский Красный Крест», регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» и медицинского университета «Реавиз». По итогам соревнований победителем признана команда «Перспектива» из школы №6 города Отрадного, которая примет участие во Всероссийском чемпионате по оказанию первой помощи в Республике Мордовия с 13 по 17 ноября.

«Мы шли к этому целенаправленно и очень рады, что получили возможность защищать честь области. Мы готовы упорно работать дальше, чтобы на Всероссийском чемпионате показать высокий результат и побороться за победу», — поделился участник команды-победителя Андрей Грибанов.

2 место заняла команда «Лидер» из «Образовательного центра «Лидер» города Кинель, а команда «Лицеисты» из Исаклинского района заняла 3 место. В этом году чемпионат будет проходить три дня, в ходе которых свои силы также покажут студенты колледжей и вузов Самарской области.

Фото: Региональное отделение Движения Первых Самарской области