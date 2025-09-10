В губернии проходит презентация волонтёрской программы форума «Россия — спортивная держава»

129

В регионе продолжается набор волонтёров на XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», который пройдёт с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти. Уже состоялись выездные презентации волонтёрской программы в ПГУТИ, Университете «МИР», Самарском государственном социально-педагогическом университете, Строительно- энергетическом колледже им. П. Мачнева, Поволжском государственном колледже и на предприятии Электрощит Самара.

На встречах кандидаты узнают о функциональных направлениях волонтёрства на форуме, условиях участия и бонусах, которые ждут волонтёров. Для них предусмотрена фирменная экипировка, горячее питание, страхование здоровья, а также возможность зачёта учебной или производственной практики для студентов. Но главное — это опыт участия в международном событии, новые навыки и знакомство с единомышленниками.

«Сегодня в базе уже около двух тысяч желающих, из них значительная часть — студенты вузов и колледжей Самарской области. Есть и «серебряные» волонтёры, и совсем новички, и очень опытные добровольцы, за плечами которых тысячи часов на Добро.рф. Сейчас идёт этап собеседований с кандидатами, а в конце сентября стартует образовательная программа. На ней мы подробно разберём функциональные направления форума, расскажем о туристической привлекательности региона и подготовим волонтёров к практическим задачам», — рассказала руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров форума Юлия Рябева.

Крупные предприятия региона также активно подключаются к формированию волонтёрского корпуса.

«Это мероприятие мирового масштаба, которое наша компания не оставит без внимания. Мы ведем планомерную работу по вовлечению наших сотрудников в волонтёрскую деятельность. Сегодня можем уверенно говорить, что активные участники Совета молодёжи компании готовы стать частью добровольческого корпуса», — отметила Карина Багаева, заместитель генерального директора по маркетингу, взаимодействию с органами власти и связями с общественностью Электрощит Самара.

Среди будущих волонтёров — и активисты самарских колледжей.

«Для меня участие в таком событии — это возможность стать частью большой команды и показать, что студенты нашего колледжа готовы помогать в организации мероприятия такого уровня. Уверен, что опыт волонтёрства на форуме пригодится каждому из нас в будущем», — поделился Владислав Волчанский, студент Строительно-энергетического колледжа.

Для проведения форума будет сформирован корпус из 1000 волонтёров, которые будут помогать в 15 направлениях — от сопровождения делегаций и аккредитации до поддержки деловой, спортивной и культурной программы.

XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдёт в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс. Заявочная кампания в рамках волонтёрской программы продлится до 15 сентября. Регистрация доступна на платформе Добро.рф по ссылке: https://dobro.ru/event/11244427.

Фото: Центр привлечения и подготовки волонтёров Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава»