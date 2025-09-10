Я нашел ошибку
Главные новости:
В связи с проведением общегородских мероприятий.
В День города в историческом центре Самары ограничат движение и усилят работу общественного транспорта
Гостей ждут творческие встречи с писателями, книжная выставка-ярмарка, мастер-классы, литературные игры и конкурсы.
«Читающая Самара»: книжная ярмарка откроется накануне Дня города
Вячеславом Федорищевым принято решение о назначении Кристины Гнатюк на должность советника губернатора по молодежной политике.
Вячеслав Федорищев и советник по молодежной политике Кристина Гнатюк обсудили перспективы развития отрасли
На встречах кандидаты узнают о функциональных направлениях волонтёрства на форуме, условиях участия и бонусах, которые ждут волонтёров.
В губернии проходит презентация волонтёрской программы форума «Россия — спортивная держава»
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации очагов задымления на площади порядка 300 кв.м.
Ситуацией на полигоне «Преображенка» остается на контроле минприроды СО
К сожалению, есть пострадавший – пассажир мужчина. Передан медработникам.
В Борском районе водитель Лада Калины не справился с управлением автомобиля и врезался на препятствие на мосту
Эти изменения направлены на повышение эстетики городской среды.
В Самаре появится дизайн-код уличных киосков и павильонов
Огнеборцы продемонстрировали, как быстро и слаженно они  подают воду с помощью ручных стволов, пеногенератора и лафетного ствола от пожарной автоцистерны.
В Сызрани сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательные мероприятия для жителей и гостей города
13 сентября в рамках празднования 439-летия Самары Музей Эльдара Рязанова организует серию бесплатных мероприятий
В Самаре состоится пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
20 сентября в Самаре состоится Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать – 2025»
В губернии проходит презентация волонтёрской программы форума «Россия — спортивная держава»

10 сентября 2025 17:02
129
На встречах кандидаты узнают о функциональных направлениях волонтёрства на форуме, условиях участия и бонусах, которые ждут волонтёров.

В регионе продолжается набор волонтёров на XIII Международный спортивный форум «Россия — спортивная держава», который пройдёт с 5 по 7 ноября в Самаре и Тольятти. Уже состоялись выездные презентации волонтёрской программы в ПГУТИ, Университете «МИР», Самарском государственном социально-педагогическом университете, Строительно- энергетическом колледже им. П. Мачнева, Поволжском государственном колледже и на предприятии Электрощит Самара.

На встречах кандидаты узнают о функциональных направлениях волонтёрства на форуме, условиях участия и бонусах, которые ждут волонтёров. Для них предусмотрена фирменная экипировка, горячее питание, страхование здоровья, а также возможность зачёта учебной или производственной практики для студентов. Но главное — это опыт участия в международном событии, новые навыки и знакомство с единомышленниками.

«Сегодня в базе уже около двух тысяч желающих, из них значительная часть — студенты вузов и колледжей Самарской области. Есть и «серебряные» волонтёры, и совсем новички, и очень опытные добровольцы, за плечами которых тысячи часов на Добро.рф. Сейчас идёт этап собеседований с кандидатами, а в конце сентября стартует образовательная программа. На ней мы подробно разберём функциональные направления форума, расскажем о туристической привлекательности региона и подготовим волонтёров к практическим задачам», — рассказала руководитель Центра привлечения и подготовки волонтёров форума Юлия Рябева.
Крупные предприятия региона также активно подключаются к формированию волонтёрского корпуса.

«Это мероприятие мирового масштаба, которое наша компания не оставит без внимания. Мы ведем планомерную работу по вовлечению наших сотрудников в волонтёрскую деятельность. Сегодня можем уверенно говорить, что активные участники Совета молодёжи компании готовы стать частью добровольческого корпуса», — отметила Карина Багаева, заместитель генерального директора по маркетингу, взаимодействию с органами власти и связями с общественностью Электрощит Самара.

Среди будущих волонтёров — и активисты самарских колледжей.

«Для меня участие в таком событии — это возможность стать частью большой команды и показать, что студенты нашего колледжа готовы помогать в организации мероприятия такого уровня. Уверен, что опыт волонтёрства на форуме пригодится каждому из нас в будущем», — поделился Владислав Волчанский, студент Строительно-энергетического колледжа.

Для проведения форума будет сформирован корпус из 1000 волонтёров, которые будут помогать в 15 направлениях — от сопровождения делегаций и аккредитации до поддержки деловой, спортивной и культурной программы.

XIII Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» пройдёт в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации Владимира Путина при поддержке Правительства России. Оператор мероприятия – Фонд Росконгресс. Заявочная кампания в рамках волонтёрской программы продлится до 15 сентября. Регистрация доступна на платформе Добро.рф по ссылке: https://dobro.ru/event/11244427.

 

 

Фото: Центр привлечения и подготовки волонтёров Международного спортивного форума «Россия - спортивная держава»

Теги: Самара

Весь список