В губернии проходит акция «Ранняя помощь»

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Весь июнь в Самарской области проходит акция «Ранняя помощь», главная цель которой оказать квалифицированную помощь детям в возрасте от 0 до 4 лет. Междисциплинарная команда узких специалистов проводит диагностические приемы маленьких пациентов, чтобы в раннем возрасте начать корректировать проблемы со здоровьем или поведением, если они есть.

Одним из безусловных приоритетов государственной политики является охрана здоровья матери и ребенка. Целенаправленная комплексная работа в этой сфере проводится в рамках национального проекта «Семья», реализация которого началась в нашей стране по решению Главы государства Владимира Путина.

Министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области совместно с региональными министерствами здравоохранения и образования проводится ежегодная акция «Ранняя помощь». Попасть на прием команды специалистов могут не только родители детей с инвалидностью, но и те, кто просто обеспокоен состоянием и поведением своего ребенка.

Многодетная мама Татьяна Бурзак привела свою младшую дочку на консультацию к специалистам междисциплинарной комиссии в педиатрическое отделение Самарской городской поликлиники №3. «В комиссии замечательные специалисты, профессионалы своего дела, – говорит Татьяна. – Пользуясь случаем, я задала вопросы, которые меня волновали и в отношении сына. Нам дали четкие рекомендации и направление на диагностику».

Акция «Ранняя помощь» охватывает все муниципальные образования нашего региона. Это делает помощь узких специалистов максимально приближенной к дому. Всего в 2025-м запланировано более 70 выездов в поликлиники, центральные районные больницы и в фельдшерско-акушерские пункты региона. Если специалисты выявляют у ребенка какие-то отклонения, его направляют к нужным специалистам для дальнейшей углубленной диагностики и лечения, в случае необходимости. Родители сразу имеют возможность получить весь комплекс медицинских, педагогических и социальных услуг.

Мама годовалой дочки Ольга Кривопалова осталась довольна качеством консультации. «Дочку осмотрели психолог и невролог. Для меня было важно убедиться, что все в порядке и она развивается согласно возрасту. Считаю, что такого рода многопрофильные консультации важны для всех родителей. Мы, мамы в декрете, бываем излишне тревожны, а грамотные советы снимают чрезмерное беспокойство», - поделилась молодая мама.

Куратор акции «Ранняя помощь» - Ксения Белоглядова, директор ГКУ «Центр диагностики и консультирования Самарской области». У центра тринадцать отделений в разных городах и районах, и если у родителей возникает подозрение относительно развития ребенка, они могут самостоятельно обратиться в одно из отделений по месту жительства. Если окажется, что ребенок из отдаленной территории нуждается в реабилитационных услугах, а родители не имеют возможности приезжать самостоятельно, подключается выездная служба центра «Домашний консультант».

«Возраст от нуля до четырех лет – тот период, который дает возможность в каких-то случаях кардинально исправить ситуацию со здоровьем ребенка, а в каких-то – ее улучшить, вовремя начав коррекцию и реабилитацию. Поэтому ранняя диагностика очень важна во избежание более сложного диагноза в будущем», - уверена Ксения Белоглядова.

В 2024 году в Самарской области диагностику специалистов междисциплинарной комиссии прошли более 1500 детей. Перечень учреждений, участвующих в акции «Ранняя помощь» в 2025 году, а также сроки проведения акции можно найти на сайте Министерства социально-демографической и семейной политики.

Фото предоставлено министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области