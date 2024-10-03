В губернии продолжается заявочная кампания проекта «Амбассадоры активности»

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Продолжается приём заявок в Школу молодёжного актива Самарской области «Амбассадоры активности». В ходе проекта с 14 октября по 17 ноября в Молодёжном центре «Лесная сказка» в Кинельском районе состоится 7 тематических смен для различных категорий молодёжи. Принять участие в проекте могут жители региона в возрасте от 16 до 35 лет. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Проект представлен самыми разными сферами молодёжной политики, поэтому практически любой молодой человек сможет выбрать выезд, интересный и полезный конкретно для него. Кроме того, каждая смена позволит участникам не только повысить свои компетенции, но и познакомиться с единомышленниками и экспертами. Такая синергия даст значительный импульс для дальнейшего личного развития на благо региона и страны.

На первом выезде «Амбассадоры активности. Проявление» с 14 по 17 октября соберутся участники очного этапа Премии в области развития профессионального образования «Студент года». Для них проведут 3 образовательных трека: «Искусство выступления», «Бренд личности», «Кто здесь команда?». Участники смогут либо пройти один из треков полностью, либо выбрать из каждого наиболее интересные для них мероприятия.

Участниками второго выезда «Амбассадоры активности. Сотворение» станут творческие студенты региона. С 25 по 27 октября для них проведут «реалити-шоу»: молодёжный центр «Лесная сказка» на эти дни станет продюсерским центром, где участники покажут свои способности перед звездным жюри, сойдутся в творческих батлах, а лучшие получат звание абсолютного чемпиона. Принимать участие в смене смогут студенческие творческие коллективы, а сольные исполнители на время «телепроекта» смогут присоединиться к существующему коллективу или создать свой. Выезд пройдет по трём направлениям, танцевальное, музыкальное и театральное/оригинальный жанр.

Третья смена «Амбассадоры активности. Движение» пройдёт с 29 по 31 октября. На ней соберутся активисты Движения Первых в Самарской области от 15 до 25 лет, которые принимают активное участие в общественной деятельности и в проектах Движения. На выезде участники разработают инициативы по развитию студенческого сообщества Движения Первых в своих ссузах, научатся определять цели и правильно их ставить, узнают, как создавать события – от написания концепции до мероприятия, получат основы социального проектирования.

С 1 по 3 ноября пройдет смена «Амбассадоры активности. Создание». Эта смена посвящена созданию социальных проектов и участию в грантовых конкурсах, в том числе Росмолодежь.Гранты. Выезд пройдет по двум образовательным трекам: «Потенциальные участники грантовых конкурсов» (для тех, кто учится писать социальные проекты и готов участвовать в грантовых конкурсах) и «Наставники молодёжи» (для ответственных за реализацию воспитательной работы и молодёжной политики в организациях, а также лидеров молодёжных объединений). Участников проекта научат писать социальные проекты, а также правильно оформлять заявки на грантовые конкурсы.

Смена «Амбассадоры активности. Единение» пройдёт с 8 по 11 ноября. В этой смене примут участие работающие молодые люди, для них проведут три трека: «Развитие советов работающей молодежи», «Точка роста» и «Время лидеров». На первом треке участники будут решать вопросы по созданию и развитию советов работающей молодёжи, а также разработают конкурс проектов совета работающей молодёжи, который будет реализован в Самарской области. Трек «Точка роста» станет площадкой для обмена опытом, налаживания контактов. Одной из ключевые тем станет работа с социальными сетями и медиа. На треке «Время лидеров» участники пройдут обучение по развитию лидерских качеств и познакомятся с успешными примерами управленческой работы.

Шестая смена «Амбассадоры активности. Действие» для молодёжных политических организаций, а также молодёжных совещательных структур пройдет с 11 по 13 ноября. Участники смены обсудят тренды и вызовы молодёжной политики и разработают проекты, которые в будущем будут реализованы в Самарской области.

С 15 по 17 ноября пройдет завершающая смена «Амбассадоры активности. Созидание» для бойцов студенческих отрядов Самарской области. На выезде участники будут разрабатывать дорожную карту по развитию штабов студенческих отрядов в своих образовательных организациях, а также сформируют план по развитию трудовых отрядов подростков. Также участники пройдут обучение по работе внутри коллектива, выстраиванию грамотной внутренней коммуникации, постановке задач, необходимых для успешной работы студенческого отряда.

Заявки на проект заканчивают приниматься за 3 дня до начала смены.

Школа молодёжного актива Самарской области «Амбассадоры активности» является частью программы комплексного развития молодёжи Самарской области «Регион для молодых» и реализуется в рамках национального проекта «Образование» при поддержке Правительства Самарской области и Федерального агентства по делам молодёжи. Организаторами являются Агентство по реализации молодёжной политики Самарской области и АНО «Центр развития молодёжи «Продвижение». Партнёрами проекта выступают Региональное отделение «Движения Первых» Самарской области, Совет ректоров вузов Самарской области; Совет директоров ссузов Самарской области; Молодёжный совет Федерации профсоюзов Самарской области; Самарское региональное отделение «Российские студенческие отряды».

Фото: Агентство по реализации молодежной политики Самарской области