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В губернии продолжается акция «Георгиевская ленточка» 

30 апреля 2022 17:47
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Сотрудники полиции и представители Общественных советов при областном главке принимают участие в акции.

Георгиевская ленточка — это знак уважения к ветеранам и гордости за Великую Победу! На территории Самарской области сотрудники полиции и представители Общественных советов при областном главке принимают участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка».

Так, в Сызрани сотрудники полиции и общественники вручили Георгиевские ленточки всем желающим на площади у сызранского кремля. Прохожие с удовольствием и благодарностью приняли ленточки, а также пообещали надеть их 9 мая на Парад Победы. Также полицейские вручили символ Победы курсантам автошкол и посетителям отдела паспортно-визовой службы.

В Пестравском, Клявлинском и Исаклинском районах сотрудники полиции раздали оранжево-черную ленту, как символ связи поколений и дань памяти всем, кто сражался с фашизмом. «Раздавая сегодня эти ленты мы выполняем свой гражданский долг, как сыновья родины и внуки победителей. Мы помним! Мы гордимся!» - рассказали полицейские.

В Приволжском районе сотрудники Госавтоинспекции, напоминая водителям и пешеходам о соблюдении правил дорожного движения, особенно, в праздничные дни, вручили им Георгиевские ленточки. К акции присоединились и сотрудники отделения по вопросам миграции. Всем посетителям подарили георгиевские ленточки и рассказали, что крепить символ Победы необходимо на одежду с левой стороны ближе к сердцу.

А в городе Новокуйбышевск сотрудники полиции подарили Георгиевские ленточки и в отделении РЭО водителям, и в отделе по вопросам миграции при вручении паспортов. Так сотрудники территориального ОВД выразили свое уважение к ветеранам войны, почтили память павших за Родину в 1941-1945 годах.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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