Уже в ноябре шестеро победителей отправятся на Черноморское побережье на 3 дня и 2 ночи.
Всероссийский конкурс «Моя профессия – ИТ» разыгрывает поездку в Сочи в рамках Бонусной программы «Другое Дело»
Именно таким образом была организована вакцинация работников МП «Трамвайно-троллейбусное управление». 
Сотрудники самарских муниципальных предприятий вакцинируются против гриппа
«СВОё Дело. Самарская область» - бесплатная образовательная программа для ветеранов СВО и членов их семей.
В программе «СВОё Дело» примут участие 350 жителей региона
Официальное открытие движения по«Центральной» ожидается в ноябре 2025 года.
В Самарской области завершается строительство автомагистрали «Центральной»
В ходе встречи ее участники смогли задать губернатору волнующие их вопросы и поделиться собственными инициативами и предложениями по развитию добровольческого движения.
Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с волонтерами региона
Во втором сезоне конкурса «Благоустрой» денежный приз получит не только автор лучшего проекта, но и победители в каждой номинации.
Продолжается прием заявок на конкурс молодых архитекторов «Благоустрой!»
Создатели металл-органических каркасов.
Нобелевскую премию по химии 2025 года получили трое ученых — Сусуму Китагава (Япония), Ричард Робсон (Австралия) и Омар М. Яги (США)
Благодаря конкурсу важные и нужные инициативы получают финансовую поддержку.
В губернии определили победителей конкурса грантов для  социальных проектов СОНКО
В губернии определили победителей конкурса грантов для  социальных проектов СОНКО

8 октября 2025 16:32
156
Благодаря конкурсу важные и нужные инициативы получают финансовую поддержку.

В областном Правительстве прошло заседание конкурсной комиссии по отбору социальных проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО), которое провел заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. 

В этом году общий размер грантового фонда превышает 90 млн рублей. Благодаря конкурсу важные и нужные инициативы получают финансовую поддержку. Максимальная сумма гранта составляет 2 млн рублей, а срок реализации проектов - 18 месяцев. «Ежегодно конкурс демонстрирует стабильный интерес со стороны некоммерческих организаций региона. За время его проведения мы организовали серию консультационных встреч, вебинаров, в которых приняли участие более 200 представителей некоммерческого сектора, - подчеркнул Павел Финк. - В этом году нам снова был выделен грант Президента России на софинансирование конкурса. Всего за последние пять лет из Фонда президентских грантов регион привлек более 200 млн рублей». 

Заявки на участие в конкурсе подали организации из 25 муниципалитетов региона. Эти инициативы охватывают все возможные направления реализации проектов. 

Наибольшее количество инициатив связано с патриотическим воспитанием,  поддержкой участников специальной военной операции и членов их семей, социальным обслуживанием и социальной поддержкой жителей региона, защитой семьи и укреплением института семьи, охраной здоровья и пропагандой здорового образа жизни, поддержкой проектов в области науки, образования, просвещения. 

Поддержка социально-ориентированных НКО определена губернатором Вячеславом Федорищевым, как один из приоритетов социально-экономического развития региона. «Мы продолжим реализацию нашего конкурса социальных проектов СОНКО», -  отмечал ранее глава региона.

Итоги конкурса и список победителей будут опубликованы на сайте областного Минэкономразвития, в специальном разделе: https://economy.samregion.ru/activity/NKO/konkurs_nko/. 

 

Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

