В губернии наградили победителей регионального этапа  Чемпионата по профессиональному мастерству

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С 20 по 29 марта в Самарской области прошли соревнования регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий. Осенью сильнейшие конкурсанты представят регион на Финале Чемпионата высоких технологий в Великом Новгороде, а финалисты по наиболее востребованным компетенциям встретятся на Чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы» в Санкт-Петербурге.

Президентом России Владимиром Путиным поставлена задача – обеспечить за ближайшие пять лет в целом по стране подготовку миллиона специалистов рабочих профессий для различных отраслей промышленности. Ключевой задачей чемпионатного движения является подготовка кадров для региональной экономики. Это отличный старт и площадка по вовлечению школьников и студентов в массовые востребованные профессии.

Региональный этап Чемпионатов – самое крупное соревнование по профессиональному мастерству среди студентов и школьников. В этом году в региональный этап прошли обучающиеся из 127 образовательных организаций. Состязания в «Основной» возрастной категории, в которых приняли участие 349 студентов программ среднего профессионального образования, состоялись по 55 компетенциям. В категории «Юниоры» школьники, достигшие возраста 14 лет, соревновались по 19 компетенциям. А оценивали мастерство участников почти 600 экспертов-наставников и индустриальных экспертов.

В 2012 году Самарская область первой в стране, в г. Тольятти, приняла Всероссийский этап конкурса профессионального мастерства. За прошедшие 13 лет сделано очень много: благодаря нацпроекту «Образование» обновлена материально-техническая база, оборудовано 30 мастерских, а к концу 2024 года появится более 300 кабинетов цифровой образовательной среды. Успешно реализуется федеральный проект «Профессионалитет», победителем которого область становилась уже пять раз. Выделяются дополнительные средства из регионального бюджета: за три года в учебных заведениях СПО планируется обновить спортзалы и пищеблоки, чтобы студенты могли всесторонне развиваться в стенах колледжей и техникумов.

По инициативе главы региона Дмитрия Азарова в Самарской области усилен акцент на развитии среднего профессионального образования, выстраивается прямое сотрудничество между предприятиями и образовательными учреждениями. В 2023 году на традиционной августовской конференции работников образования Губернатор объявил в Самарской области «пятилетку среднего профессионального образования».

— Сегодня в регионе 60 % выпускников 9-го класса выбирают именно СПО, хотя десять лет соотношение было обратным. Дуальное образование дает колоссальный эффект. Эта работа должна быть актуализирована, –отметил тогда Дмитрий Азаров.

«Чемпионатное движение раздвинуло границы, посмотрите, – участвуют работодатели. Самое главное в чемпионате, что работодатель видит, кого он захочет взять себе «после». Да и участник приглядывается и старается. Непрерывное образование из детского сада через школу и техникумы дальше в профессию, в вузы, в демонстрационный экзамен, в дуальное обучение, в целевые договоры на обучение, все вместе дает такой результат, что у нас практически все трудоустроены. Самарская область занимает ведущие позиции в стране по количеству трудоустроившихся после окончания сузов. Это не может не радовать. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить, конечно, педагогических работников. Руководители образовательных учреждений среднего профессионального образования сумели так построить процесс управления своей командой, что мы видим развитие движения», отмечает Виктор Акопьян, министр образования Самарской области.

В минувшую пятницу на площадке Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной стали известны победители и призёры регионального этапа чемпионата, который проходил на 21 площадке в образовательных организациях Самары, Тольятти, Новокуйбышевска, Нефтегорска и с. Кинель-Черкассы. По итогам чемпионата 240 участников наградили медалями и дипломами: 63 юниора и 177 ребят в основной категории. Партнерами регионального этапа в Самарской области стали более 120 организаций, которые предоставили призерам возможность пройти стажировку или получить предложение о трудоустройстве по итогам регионального отбора.

«Чемпионаты профессионального мастерства — это отчасти определенная мерка, проба, позволяющая наметить перспективный вектор развития как самой системы профессионального образования, так и в целом экономики страны. Для ребят это возможность реально оценить свои собственные достижения в соотношении с сильными соперниками в здоровой и содержательной соревновательной борьбе. Для коллективов педагогов, наставников — это возможность постоянно совершенствовать профессиональное мастерство, осваивая все новые и новые аспекты подготовки кадров и обогащая себя общением с молодыми и перспективными учениками, а также коллегами! Совместные цели, любовь к делу, ценность опыта и знаний, воля к победе, порой через преодоление себя и в итоге радость — одна на всех! Это и есть чемпионат», отметила участник церемонии награждения Татьяна Нестерова, и.о. директора Самарского социально-педагогического колледжа.

Самыми популярными компетенциями на региональном этапе стали «Сварочные технологии», «Дошкольное воспитание», «Электромонтаж», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» в основной категории и «Физическая культура, спорт и фитнес», «Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание» и «Лабораторный химический анализ» у категории «юниоры». Участники отмечают, что соревнования по профессиональному мастерству помогают им совершенствовать свои навыки, обмениваться опытом с другими участниками.

«Для меня чемпионат это в первую очередь про сплочение и про новые знакомства», – отмечает победитель по компетенции «Облицовка плиткой», студент Колледжа технического и художественного образования г. Тольятти Павел Леванов. Павел – потомственный строитель, идущий по стопам отца и старшего брата, совмещает учебу с работой и считает свою сферу очень перспективной. По его словам, чемпионат – это возможность получить новое общение, поместить себя в среду с незнакомыми людьми: «Оно того стоит. Это хороший жизненный урок, хороший жизненный опыт. Желаю удачи себе и другим ребятам, которые поедут на федеральный этап чемпионата».

Участники церемонии также смогли насладиться культурной программой мероприятия: исполнение российского гимна хоровой капеллой, разнообразные танцевальные номера от народного коллектива и представителей школы современного танца, подготовленные студентами творческих учебных заведений области. В финале зрителей ждал сюрприз: песню «Тебе решать» исполнили коллективы группы «Вместе» и ДМТ «Задумка».

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