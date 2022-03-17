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При газификации домовладений в регионе установлена единовременная компенсационная выплата на оплату расходов.
В губернии компенсацию на газификацию домовладений получили 35 семей
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В губернии компенсацию на газификацию домовладений получили 35 семей

17 марта 2022 18:23
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При газификации домовладений в регионе установлена единовременная компенсационная выплата на оплату расходов.

В Самарской области отдельные категории граждан могут получить компенсацию на оплату расходов на газификацию своих домов.

Программу социальной газификации поддержал Президент РФ Владимир Путин в своем Послании в прошлом году. Она позволяет бесплатно провести газ к домам, расположенным вблизи внутрипоселковых газопроводов.

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 26.10.2021 № 811 для дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан при газификации домовладений в регионе установлена единовременная компенсационная выплата на оплату расходов, связанных с приобретением и установкой внутридомового газового оборудования, а также услуг по проектированию и строительству газораспределительных сетей. Ее размер составляет 145 000 рублей. 

Право на получение данной меры соцподдержки имеют следующие категории граждан:

- инвалиды ВОВ, участники ВОВ;

- вдовы участников ВОВ, инвалидов ВОВ;

- узники фашизма;

- лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя»;

- труженики тыла;

- многодетные семьи;

- семьи, имеющие детей-инвалидов;

- инвалиды 1 и 2 групп;

- одиноко проживающие граждане, являющиеся получателями пенсии, размер которой не превышает величину прожиточного минимума для пенсионеров (10 230 рублей);

- получатели ежемесячного детского пособия, социального пособия и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Выплата предоставляется постоянно проживающим и зарегистрированным на территории Самарской области в принадлежащих им на праве собственности индивидуальных жилых помещениях гражданам указанных категорий, если есть договор с газораспределительной организацией о подключении дома к сетям газораспределения. При этом договор должен быть заключен после 21 апреля 2021 года. 

Социальная поддержка населения – часть стратегии лидерства региона, созданной по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при участии жителей. На реализацию этой компенсации для граждан в областном бюджете на 2022 год предусмотрено 30 млн рублей. В 2021 году ее получил 21 человек (16 многодетных семей, 2 семьи, имеющие детей-инвалидов, 2 инвалида 2-й группы, 1 труженик тыла, общая сумма 3,045 млн рублей), с начала 2022 года - 14 жителей области, в том числе семья Анастасии и Сергея Овчаренко из Ставропольского района, которые воспитывают троих детей. В село Жигули они переехали из Тольятти в прошлом году. В мае они заключили с газовой компанией договор о подключении дома к сети газораспределения, в сентябре было смонтировано соответствующее оборудование, и в октябре подключен газ. «Раньше мы топили электричеством – было намного дороже, чем сейчас. Сейчас мы платим в два раза меньше. И дома тепло, сухо и хорошо, комфортно. Нам это очень нравится», - говорит Анастасия. 

Для оформления выплаты необходимо обращаться в управление социальной защиты населения по месту жительства. Как рассказала руководитель управления по м.р. Ставропольский ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Центрального округа» Таисия Третьякова, за единовременной социальной выплатой на газификацию обратились двенадцать жителей района. «Среди подавших заявление две семьи воспитывают детей с инвалидностью, остальные – многодетные. Мы всегда идем навстречу жителям, рассказываем об уникальной возможности провести газ в дом благодаря поддержке государства, а также помогаем собрать документы», - подчеркнула она.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

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