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В ГУ МВД СО состоялось торжественное вручение паспортов, приуроченное ко Дню Конституции

12 декабря 2023 17:03
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Поздравить и поддержать своих детей пришли родители подростков.

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Главного управления МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев и начальник УВМ областного главка полковник полиции Денис Сафаров.

Сегодня в областном главке полиции прошла торжественная церемония вручения паспортов, приуроченная ко дню Конституции Российской Федерации. В мероприятии приняли участие заместитель начальника Главного управления МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев и начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров. Для вручения первого документа были приглашены самарские школьники, достигших 14 лет и имеющих заслуги в учебе, спорте и общественной жизни. Поздравить и поддержать своих детей пришли родители подростков.

С приветственным словом перед присутствующими выступил заместитель начальника Главного управления МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Афанасьев. Вручая паспорта, Александр Михайлович отметил, что быть гражданином России – это большая ответственность и честь:

«В этот знаменательный день – День Конституции Российской Федерации вы получаете свой главный документ, что особенно почетно. Поздравляю всех с праздником и с этим серьезным шагом во взрослую жизнь. С получением паспорта наступает и новая ответственность. Будьте достойными гражданами нашей страны. Пусть это событие принесет вам приятные перемены и новые возможности. Успехов вам во всем!».

Начальник УВМ ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров поздравил юных жителей губернии, пожелал успехов и всегда добиваться поставленных целей:

 «В нашей стране даны большие возможности для разнообразной деятельности. Перед вами открыты все двери, чтобы вы смогли реализовать себя в жизни. Мы рады разделить с вами важность и торжественность этого события – получения главного документа каждого гражданина нашей страны», - подчеркнул Денис Темурович.

В торжественной обстановке 13 школьников области получили главный документ и памятные подарки.

В продолжение мероприятия молодые люди посетили тематическую фотовыставку, посвященную памятной дате - дню Конституции Российской Федерации, организованную сотрудниками Управления по работе с личным составом областного главка полиции совестно с руководителем Музея истории органов внутренних дел Самарской области подполковником милиции в отставке Мариной Рачиба. Марина Сергеевна познакомила присутствующих с историей создания Конституции, с её структурой, с правами и обязанностями граждан России и с историей возникновения символов нашей страны, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

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