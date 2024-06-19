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В ГУ МВД СО состоялось рабочее совещание, на котором присутствовал Вячеслав Федорищев

19 июня 2024 19:26
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Начальник ГУ МВД СО Игорь Иванов обозначил ряд текущих задач и отметил, что гарнизон самарской полиции готов к любым сложностям.

Сегодня в областном главке полиции начальник Главного управления МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов провел оперативное совещание, на котором присутствовал врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. В мероприятии приняли участие руководство Главного управления МВД России по Самарской области, начальники служб и подразделений, в режиме видеоконференцсвязи руководители территориальных органов внутренних дел.

Обращаясь к присутствующим, начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Игорь Иванов довел оперативную обстановку на территории региона, обозначил ряд текущих задач и отметил, что гарнизон самарской полиции готов к любым сложностям:

«Руководством поставлен ряд задач перед Министерством органов внутренних дел. На особом контроле находятся вопросы миграционной политики и борьбы с кибермошенничеством. Для решения поставленных задач были даны соответствующие указания. Кроме того, мы успешно справляемся с охраной общественного порядка в период проведения массовых мероприятий, когда от сотрудников полиции требуется не мало усилий. Личный состав самарского гарнизона полиции показал полную готовность к оперативному реагированию на любые осложнения обстановки на территории региона. Стоит отметить, что в связи с непростой ситуацией в обществе, предъявляемые требования к сотрудникам полиции возросли. Многие вопросы должны решаться комплексно во взаимодействии с органами местного самоуправления».

«Вы выполняете свой служебный долг, оказываете взаимодействие по всем направлениям, обеспечиваете уверенность жителей Самарской области в том, что беззакония не будет, - подчеркнул врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и поблагодарил правоохранителей за добросовестную службу, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

Теги: Самара

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