В ГУ МВД СО прошли мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

126

Во встрече приняли участие ветераны боевых действий, рассказавшие о своих героических подвигах.

15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.

В региональном главке полиции прошла встреча с председателем Совета ветеранов ОВД и ВВ по Самарской области генерал-лейтенантом милиции в отставке Владимиром Глуховым, приуроченная к памятной дате.

В мероприятии приняли участие ветераны - участники боевых действий в Афганистане, начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Дмитрий Баев, руководитель Музея истории органов внутренних дел Самарской области подполковник милиции в отставке Марина Рачиба и курсанты Самарского Лицея госслужбы и правоохранительных органов.

Владимир Глухов поделился воспоминаниями о событиях тех лет, когда в составе отряда «Кобальт» добывал разведданные и участвовал в боевых операциях.

«В наше время остро стоит вопрос о беззаветном служении Отечеству, поэтому важно помнить подвиги наших героев» - отметил председатель Совета ветеранов.

В ходе мероприятия присутствующих наградили памятными медалями.

Каждый из награждаемых сказал несколько слов о своем участии в военных событиях и отметил, что для всех афганцев исполнение интернационального долга и приказ Родины – это важная часть их жизни.

Марина Рачиба показала видеоролик с воспоминаниями ветеранов.

Дмитрий Баев, в свою очередь, от всей души поблагодарил собравшихся. «Вы выполняли одну большую важную задачу, ваш опыт сегодня, как никогда, важен для страны, спасибо вам за этот огромный неоценимый вклад, с праздником!» - сказал полковник полиции.

В завершение встречи состоялось вручение курсантам почетных грамот за активное участие в военно-патриотических мероприятиях, организованных Советом ветеранов.

Владимир Глухов отметил важность профессионального, культурного и этического воспитания в жизни сотрудников ОВД и пожелал собравшимся успехов, здоровья, добра и благополучия.

В конце мероприятия присутствующие сделали фотографии на память, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО