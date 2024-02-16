Я нашел ошибку
Главные новости:
Ко Дню защитника Отечества в губернии пройдёт патриотический фестиваль «Сильная Россия – это мы!»
Капитальный ремонт позволил усовершенствовать работу отделения с помощью бережливых технологий.
Жители села Чубовка получают помощь в обновленной амбулатории
На встрече с коллективом руководитель ведомства отметил, что с 15 февраля на должность главного врача поликлиники назначен Владимир Ермолаев.
В ходе рабочего визита в Тольятти Армен Бенян посетил подразделения поликлиники № 2
В этот день на стенде Самарской области, в павильоне 75, будут работать представители министерства экономического развития и инвестиций региона, а также организаций инфраструктуры поддержки бизнеса.
Команда Самарской области примет участие в Дне предпринимательства на выставке «Россия»
Ведется работа по выявлению правонарушений в сфере незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
В Самарской области продолжается ОПМ «Профилактика»
Во встрече приняли участие ветераны боевых действий, рассказавшие о своих героических подвигах.
В ГУ МВД СО прошли мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Состязаются более 750 спортсменов из 65 регионов России.
В Тольятти проходит первенство России по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет
ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального
ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального
Наверх
Самара  -17 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.82
0.39
EUR 98.41
0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Зимний фестиваль «Пластилиновый дождь» возвращается в Самару
Торжественное собрание в честь юбилея подразделений ЛРР и ГК состоялось в Самаре
В Самаре пройдет лекция «Когда экран заговорил: появление звука в советском кинематографе»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В ГУ МВД СО прошли мероприятия, посвященные Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

16 февраля 2024 17:09
126
Во встрече приняли участие ветераны боевых действий, рассказавшие о своих героических подвигах.

Во встрече приняли участие ветераны боевых действий, рассказавшие о своих героических подвигах.

15 февраля отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана.

В региональном главке полиции прошла встреча с председателем Совета ветеранов ОВД и ВВ по Самарской области генерал-лейтенантом милиции в отставке Владимиром Глуховым, приуроченная к памятной дате.

В мероприятии приняли участие ветераны - участники боевых действий в Афганистане, начальник Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Дмитрий Баев, руководитель Музея истории органов внутренних дел Самарской области подполковник милиции в отставке Марина Рачиба и курсанты Самарского Лицея госслужбы и правоохранительных органов.

Владимир Глухов поделился воспоминаниями о событиях тех лет, когда в составе отряда «Кобальт» добывал разведданные и участвовал в боевых операциях.

«В наше время остро стоит вопрос о беззаветном служении Отечеству, поэтому важно помнить подвиги наших героев» - отметил председатель Совета ветеранов.

В ходе мероприятия присутствующих наградили памятными медалями.

Каждый из награждаемых сказал несколько слов о своем участии в военных событиях и отметил, что для всех афганцев исполнение интернационального долга и приказ Родины – это важная часть их жизни.

Марина Рачиба показала видеоролик с воспоминаниями ветеранов.

Дмитрий Баев, в свою очередь, от всей души поблагодарил собравшихся. «Вы выполняли одну большую важную задачу, ваш опыт сегодня, как никогда, важен для страны, спасибо вам за этот огромный неоценимый вклад, с праздником!» - сказал полковник полиции.

В завершение встречи состоялось вручение курсантам почетных грамот за активное участие в военно-патриотических мероприятиях, организованных Советом ветеранов.

Владимир Глухов отметил важность профессионального, культурного и этического воспитания в жизни сотрудников ОВД и пожелал собравшимся успехов, здоровья, добра и благополучия.

В конце мероприятия присутствующие сделали фотографии на память, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Глава российского Минэнерго отметил, что компании отрасли сегодня крайне нуждаются в молодых профессиональных специалистах.
16 февраля 2024, 16:28
Николай Шульгинов и Дмитрий Азаров открыли работу съезда Ассоциации опорных вузов ПАО «Т Плюс» в Самаре
Глава российского Минэнерго отметил, что компании отрасли сегодня крайне нуждаются в молодых профессиональных специалистах. Общество
124
В Самаре ночью -18, -20°С, днем -10, -12°С.
16 февраля 2024, 15:43
17 февраля в Самарской области без осадков, до -14°С
В Самаре ночью -18, -20°С, днем -10, -12°С. Экология
150
От оперативности и достоверности сбора и передачи данных о лесопожарной обстановке зависит эффективность борьбы с лесными пожарами.
16 февраля 2024, 15:15
Самарская область в лидерах по результатам федеральных оперативно-штабных учений среди диспетчерских служб лесного хозяйства
От оперативности и достоверности сбора и передачи данных о лесопожарной обстановке зависит эффективность борьбы с лесными пожарами. Общество
173
В центре внимания
ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального
16 февраля 2024  16:43
ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального
174
В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано более 180 км дорог Самарской области
16 февраля 2024  12:52
В 2024 году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано более 180 км дорог Самарской области
506
Зимний фестиваль «Пластилиновый дождь» возвращается в Самару
16 февраля 2024  11:35
Зимний фестиваль «Пластилиновый дождь» возвращается в Самару
312
Самарскую область представлял губернатор, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров.
15 февраля 2024  17:31
В День культуры на выставке «Россия» рассказали о модельных библиотеках Самарской области
635
Этнопарк дружбы народов приглашает на праздник «Зимние забавы»
15 февраля 2024  12:19
Этнопарк дружбы народов приглашает самарцев на праздник «Зимние забавы»
434
Весь список