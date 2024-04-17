В ГУ МВД СО прошла встреча, посвященная профилактике преступлений, совершаемых с использованием IT технологий

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В мероприятии приняли участие руководство областного главка полиции, представители кредитных организаций, Министерств здравоохранения, образования, прокуратуры и Общественного совета.

В ГУ МВД России по Самарской области заместитель начальника областного главка полиции – начальник Главного следственного управления, генерал-майор юстиции Алексей Зеленов провел семинар-совещание по организации раскрытия преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

На мероприятии присутствовали: руководство областного главка полиции, представители кредитных организаций банковского сектора, Министерства здравоохранения, Министерства образования, прокуратуры, Управлением Роскомнадзора и Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Самарской области, а также представитель Общественного совета руководитель кибердружины и «Ассоциации цифровой безопасности» Иван Андреанов.

Генерал-майор юстиции Алексей Зеленов довел до слушателей оперативную информацию о состоянии в регионе, обратив внимание на увеличении количества зарегистрированных преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.

На семинар-совещании также были рассмотрены вопросы о дополнительной профилактической работе в образовательных учреждениях Самарской области, в трудовых коллективах предприятий, в учреждениях здравоохранения Самарской области, а также при оказании мер социальной поддержки, с целью повышения финансовой грамотности населения, а также цифровой защищенности.

Заслушали предложения представителей Министерств здравоохранения и образования, а также обсудили алгоритмы продуктивного взаимодействия, с помощью которых получится проводить эффективную работу по предотвращению преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО