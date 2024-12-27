В ГУ МВД СО прошла встреча, посвященная профилактике преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

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В ГУ МВД России по Самарской области заместитель начальника областного главка полиции – начальник Главного следственного управления, генерал-майор юстиции Алексей Зеленов провел совещание по организации раскрытия преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.



На мероприятии присутствовали: руководство областного главка полиции, начальник отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска полковник полиции Виталий Буренков, врио начальника Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий подполковник полиции Иван Колганов, заместитель председателя общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Алексей Бородин и представители кредитных организаций банковского сектора.



Генерал-майор юстиции Алексей Зеленов довел до слушателей оперативную обстановку в регионе, обратив внимание на увеличении количества зарегистрированных преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий.



Также были рассмотрены вопросы об организации эффективного взаимодействия с органами предварительного следствия в рамках расследования уголовных дел по преступлениям, совершенным с применением информационно-телекоммуникационных технологий.



Участники мероприятия обсудили алгоритмы продуктивного взаимодействия по повышению эффективности предотвращения преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО