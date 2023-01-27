В ГУ МВД СО  отметили отличившихся сотрудников

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В актовом зале Главного управления МВД России по Самарской области в рамках заключительного заседания расширенной коллегии по итогам работы самарской полиции за 2022 год начальник Главного управления генерал-лейтенанта полиции Игорь Иванов отметил начальников территориальных подразделений, которые по результатам оперативно-служебной деятельности стали лучшими в 2022 году, так же сотрудников, имеющих высокие показатели в служебной деятельности и сотрудников, сдавших на отлично комплексный служебно-спортивный зачет.

Объявляя о присвоении специальных званий, вручая ведомственные награды, грамоты и кубки, Игорь Геннадьевич поблагодарил присутствующих за ответственное отношение и профессионализм при выполнении служебных задач и обратил внимание на необходимость поддержания физической формы и укрепления спортивного духа коллектива самарской полиции.

В соответствии с решением экспертной комиссии Главного управления МВД России по Самарской области по подведению итогов оперативно-служебной деятельности в 2022 году среди территорий органов МВД России, обслуживающих муниципальные образования Дипломом ГУ МВД России по Самарской области с выделением дополнительного фонда материального стимулирования для поощрения личного состава награжденыОтдел МВД России по Ставропольскому району, занявший 3 место и Отдел МВД России по Красноярскому району, занявшему 2 место. Первое место в данной категории занял Отдел МВД России по Волжскому району, которому вручен переходящий кубок «Святой Георгий Победоносец – покровитель всех воинов» и Диплом Главного управления МВД России по Самарской области с выделением дополнительного фонда материального стимулирования.

В группе по городским округам, городским и муниципальным образованиям Дипломом ГУ МВД России по Самарской области с выделением дополнительного фонда материального стимулирования для поощрения личного состава награждены Межмуниципальный отдел МВД России «Похвистневский», занявший 3 место и Межмуниципальный отдел МВД России «Кинельский», занявший 2 место. Первое место в данной категории заняло Управление МВД России по городу Тольятти, которому также вручены переходящий кубок «Святой Георгий Победоносец – покровитель всех воинов» и Диплом Главного управления МВД России по Самарской области с выделением дополнительного фонда материального стимулирования.

За высокие спортивные результаты, достигнутые в ходе проведения комплексного служебно-спортивного зачета Главного управления МВД России по Самарской области в 2022 году награждены переходящим Кубком и дипломом I степени Оперативно-розыскная часть (по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите) Главного управления МВД России по Самарской области, занявшая 1 место среди команд 3 группы, Межмуниципальный отдел МВД России «Нефтегорский», занявший 1 место среди команд 2 группы и Отдел МВД России по городу Жигулевску, занявший 1 место среди команд 1 группы, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО