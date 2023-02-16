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В «Госуслугах» появился новый сервис для подтверждения личности

16 февраля 2023 17:05
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Новым сервисом можно воспользоваться в простых ситуациях, когда требуется показать паспорт или подтвердить возраст, — в магазине или, к примеру, при входе в офис.

Теперь россияне могут подтвердить свою личность в бытовых ситуациях с помощью нового сервиса «Подтвержденное фото» на портале госуслуг. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры, пишет "Парламентская газета".

Представители ведомства рассказали, что новым сервисом можно воспользоваться в простых ситуациях, когда требуется показать паспорт или подтвердить возраст, — в магазине или, к примеру, при входе в офис.

«Загрузить подтвержденное фото легко: понадобятся только загранпаспорт нового образца и смартфон с NFC-модулем. Пока сервис работает в экспериментальном режиме», — говорится в публикации.

 

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